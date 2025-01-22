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Пенсионерке из Пушкина выплатили 150 тыс. после падения при посадке в автобус

Прокуратура Пушкинского района Петербурга добилась выплаты компенсации в размере 150 тыс. рублей для 67-летней пенсионерки, которая упала при посадке в автобус у дома 56 по Оранжерейной улице, сообщает пресс-служба ведомства 22 января.

Пострадавшая рассказала, что поскользнулась на льду у остановки и получила травму руки. После инцидента прокуратура направила иск в суд на АО «Автодор», которое было ответственным за уборку указанного участка. Представители Фемиды с требованиями ведомства согласились.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге прошли обыски в пяти районных администрациях и нескольких управляющих компаниях. Следователи пришли к чиновникам и сотрудникам ЖКХ после семи инцидентов с падением сосулек на людей.

Андрей Маркелов

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