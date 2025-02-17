Энергия развития

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о растущем спросе на электромобили и развитии технологий их зарядки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Современная городская инфраструктура подразумевает зарядку смартфона практически в любом месте. В вагонах метро, повсеместно распространен шеринг внешних аккумуляторов, а розетки есть почти у каждого стола в кафе. Электрокары как еще одни гаджеты только на колесах по мере роста своей популярности подтягивают за собой инфраструктуру. К примеру, один из крупнейших производителей автомобильных батарей компания CATL, среди клиентов которой BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Tesla и несколько китайских вендоров, внедряет мобильных роботов для подзарядки CharGO. По сути, это передвижная станция подзарядки. Владелец электрокара может заказать ее к тому месту, где ему удобно припарковать машину. Решение избавляет от необходимости ждать очереди на станции, поскольку такие локации могут быть надолго заняты другими владельцами электрокаров. Испытания в провинции Цзянсу в преддверии китайского Нового года, когда дороги особенно загружены, показали заметную пользу роботов. Они не только помогли быстро пополнить запасы энергии, но и снизить число пробок. Подобные мобильные решения для зарядки есть также у китайских производителей NaaS или Wuling.

Для Поднебесной такое развитие кажется естественным. На самом крупном рынке электрокаров только на конец прошлого года насчитывалось почти 13 млн зарядных станций. И это почти на 50% больше, чем годом ранее. В среднем около 350 тыс. новых точек в Китае появляется ежемесячно, подсчитали аналитики Сenergynews. Европа в абсолютных значениях сильно отстает, но тренд довольно красноречивый. По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), почти 96% всех проданных новых авто в январе были электромобилями. Вполне вероятно, что это последний год в стране с продажами машин с ДВС. Кроме Норвегии от 100 тыс. до почти 400 тыс. новых электрокаров было зарегистрировано в прошлом году в Бельгии, Голландии, Франции, Германии и Великобритании, говорит Европейская ассоциация автопроизводителей.

В России цифры пока скромнее, около 18 тыс. электрокаров за 2024 год. Но локальные вендоры уже предлагают варианты для развития инфраструктуры. Компания «Электрорешения», например, представила EKF Impulse. Это компактные зарядные станции мощностью 7, 11 и 22 кВт для одного электромобиля любого производителя. По данным вендора, в наличии коннекторы типов GB/T и Type 2 с 12 типами защиты. Мобильное приложение для частных пользователей и веб-клиент для владельцев инфраструктуры с мониторингом и управлением. Все ПО реализовано на российской облачной платформе.

Александр Леви