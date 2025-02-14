Свердловские власти за 69,7 млн рублей продали акции АО «Уралгражданпроект»

Свердловские власти продали 42,79% акций акционерного общества «Уралгражданпроект» за 69,7 млн руб. Как следует из протокола, победителем торгов стало екатеринбургское ООО «Эко Принцип».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

Согласно сервису Kartoteka.ru, «Эко Принцип» занимается забором, очисткой и распределение воды. Компания зарегистрирована на ул. Луначарского, 130, ее владельцем является Игорь Гайнутдинов.

Начальная цена лота составляла 62,2 млн руб., шаг аукциона – 311,3 тыс. руб. Помимо компании «Эко Принцип» в торгах участвовала управляющая компания «Тисиз», основным бенефициаром которой является Сергей Кузнецов, он же генеральный директор «Уралгражданпроекта». Согласно протоколу УК «Тисиз» предложила на торгах 69,4 млн руб. за акции, ставка компании «Эко Принцип» оказалась выше на 311,3 тыс. руб.

АО «Уралгражданпроект» занимается проектированием промышленных и гражданских объектов. Проектный институт выполнил более 2 тыс. проектов, в числе которых здание администрации Екатеринбурга, киноконцертный театр «Космос», здание правительства Свердловской области, Дворец молодежи в Екатеринбурге, Екатеринбургский театр оперы и балета.

Напомним, в конце 2024 года решение о продаже акций АО поддержали депутаты заксобрания региона. В начале этого года свердловские власти также продали 25% акций Ирбитского молочного завода.

Мария Игнатова