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Коммерсантъ FM
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Цивилева предложила наделять военных «Шторм Z» статусом участника СВО

Фонд «Защитники Отечества» разработал предложения по выдаче статуса участника боевых действий военным формирования «Шторм Z», заключившим контракт с Минобороны с 1 января по 1 сентября 2023 года. Об этом сообщила замминистра обороны и председатель фонда Анна Цивилева в интервью «РИА Новости». По ее словам, сейчас инициативу рассматривает правительство.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Специфика ситуации с бойцами из отрядов "Шторм Z" заключается в том, что на них изначально не распространялись меры поддержки. Они даже не могли получить удостоверение ветерана боевых действий. Сейчас стараемся интегрировать их в ветеранское сообщество»,— сказала госпожа Цивилева. Она подчеркнула, что фонд оказывает помощь всем участникам боевых действий вне зависимости от того, в каких подразделениях они воюют.

Статус участника СВО подтверждается справкой об участии в боевых действиях. Получить ее можно на Госуслугах, в МФЦ, в военкомате, военно-социальном центре или в воинской части по месту прохождения службы. Документ подтверждает право военного на федеральные и региональные меры поддержки (выплаты, льготы, реабилитация в медучреждениях и др.).

«Шторм Z» — добровольческое штурмовое подразделение в российской армии, куда военных набирают в том числе из тюрем, исправительных и принудительных центров. Военкор Александр Коц рассказывал RTVI, что отряд состоит из «бывших заключенных, которые пошли в зону СВО добровольно». Lenta.ru писала, что отряд был создан в январе 2023 года после того, как у ЧВК «Вагнер» забрали возможность рекрутировать заключенных для участия в боевых действиях.

Полина Мотызлевская

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