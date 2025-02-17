В Нижнем Новгороде за ограбление ювелирного магазина арестован рецидивист

Полиция задержала в Нижнем Новгороде местного рецидивиста по подозрению в ограблении ювелирного магазина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в конце января грабитель в маске пришел в торговый центр на улице Фильченкова с травматическим пистолетом и разбил витрину в ювелирном магазине. Затем он похитил два лотка с золотыми цепочками и скрылся. Его добычей стали три десятка цепей стоимостью 1,4 млн руб., уточнили в МВД.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что похищенное фигурант прятал на чердаке своего дома, а травматический пистолет оказался сломан, и грабитель его выбросил. В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже по ст. 161 УК РФ. Подозреваемый арестован, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев