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«Следовать буквам закона. На русском языке»

Маркетолог Надежда Мешавкина — о законе об ограничении англицизмов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Документ, в частности, запрещает использование в вывесках и витринах слов на иностранных языках. Директор по маркетингу ООО «Маркетлама» Надежда Мешавкина о том, как и к чему готовиться бизнесу.

Директор по маркетингу ООО «Маркетлама» Надежда Мешавкина

Директор по маркетингу ООО «Маркетлама» Надежда Мешавкина

Фото: из личного архива

Директор по маркетингу ООО «Маркетлама» Надежда Мешавкина

Фото: из личного архива

Вопрос о необходимости уменьшения англицизмов и заимствований из других языков в рекламе обсуждался уже давно. В первую очередь дискуссия сводилась к необходимости упрощения коммуникации бизнеса и потребителей, защите прав той части населения, которая в незначительной степени владеет иностранным языком.

В Башкортостане накоплена многолетняя практика дублирования значимой информации на обоих государственных языках — русском и башкирском, так что особой проблемы для бизнеса быть не должно. Однако надписи на латинице или иероглифами необходимо будет использовать либо в варианте перевода на русский язык, либо в формате транслитерации буквами кириллицы, когда это уместно. В законопроекте отмечается, что изменения не коснутся фирменных наименований и товарных знаков.

Помимо этого, предполагаются изменения, которые затронут закон «О рекламе» в части идентичности содержания информации на всех языках: на русском в качестве государственного в субъектах Федерации, где в таком качестве закреплены иные языки, на языках народов РФ, и на иностранных языках.

Это значит, что продолжит действовать статья 3 ФЗ «О государственном языке РФ», второй пункт которой разрешает использовать иностранные слова в вывесках и иных носителях при условии дублирования надписи на русском языке в том же содержании, размере и оформлении.

Многие производители на рынке товаров повседневного спроса (FMCG) уже не первый год соблюдают это требование, поэтому здесь не должно быть неожиданности. Однако владельцы и маркетологи офлайн точек продаж, кафе, ресторанов, а также некоторых магазинов на маркетплейсах игнорируют это требование, не соблюдая принципы единства размера и цвета надписей.

К примеру, мы с вами часто видим надпись SALE более ярким и крупным шрифтом, чем следующее после звездочки пояснение к ней на русском.

Снизить финансовую нагрузку, сберечь нервы сотрудников и соблюсти требования законодательства, когда изменения вступят в силу, поможет заблаговременная подготовка.

Поэтому сейчас самое время начать составлять технические задания для дизайнеров и копирайтеров по обновлению промо-материалов, POSM и наружной рекламы, баннеров на сайтах и макетов в социальных сетях.

Такая подготовка позволит не только плавно подвести аудиторию к новым стандартам коммуникации, которые наступят в нашей стране, но и безболезненно провести церемонию прощания с табличками, растяжками и макетами с надписями coffee, fresh, sale, shop, open и так далее. Главное в этой ситуации проявить здравый смысл, изучить новые требования и следовать буквам закона. Буквам на русском языке.

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