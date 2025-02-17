Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении ученых в Россию

Из других стран в Россию вернулись пять ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Мы приумножили коллектив института за счет молодежи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области, которые уехали в 90-е годы»,— сообщил господин Донченко в беседе с «РИА Новости».

В качестве причин возвращения физиков гендиректор института назвал стремительное развитие науки в России, а также личные обстоятельства. «Субъективные причины различного характера, у кого-то что-то не сложилось, у кого-то личные причины, кто-то просто соскучился по березкам и мыслить себя вне средней полосы России не может»,— добавил Сергей Донченко.

В 2025 году планируемые расходы федерального бюджета на науку номинально вырастут на 158,2 млрд руб. по сравнению с 2023 годом, до 850 млрд руб. Расходы на прикладные исследования увеличатся предварительно на 3,2%, на фундаментальные — на 9,3%, следует из подсчета экспертов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Подробнее о расходах на исследования в РФ — в материале «Ъ» «Науку спросят о технологиях».