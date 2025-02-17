Выручка пермского разработчика GPS-трекера «Где мои дети» выросла на 64%

ООО «Рефрэш» — разработчик мобильного приложения «GPS-трекер для ребенка “Где мои дети”» — опубликовало данные о выручке и прибыли за 2024 год. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», по итогам минувшего года организация получила 950,92 млн руб. выручки — это на 64,3% больше показателя 2023 года. Чистая прибыль компании выросла менее значительно — на 27%, до 349,4 млн руб.

Отметим, что за 2023 год выручка ООО «Рефрэш» составляла 578,5 млн руб., а чистая прибыль — 251,3 млн руб.

ООО «Рефрэш» занимается разработкой и продвижением мобильного приложения «GPS-трекер для ребенка “Где мои дети”». Компания была создана в 2017 году. Гендиректором общества указан основатель компании Николай Кузнецов. В 2023 году он консолидировал 93% долей в ООО «Рефрэш», выкупив доли у бывших партнеров. Федеральный инвестор — ФРИИ «Инвест» («дочка» государственного Фонда развития интернет-инициатив) остается миноритарием проекта с долей в 7%.