Трамп не верит, что Россия хочет войны с НАТО

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия намерена начать войну с Североатлантическим альянсом. Господин Трамп с этим не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Нет, я не согласен, я не согласен. Даже на самую малость»,— сказал он в интервью Fox News.

Владимир Зеленский накануне заявил, что Россия «начнет войну против НАТО», если США откажутся от поддержки Украины. Господин Зеленский сослался на разведданные, которые, по его утверждению, свидетельствуют, что Россия «наращивает войска для возможного военного вторжения в другую европейскую страну». Слова украинского президента приводит The Guardian.

Владимир Зеленский говорил, что готов пойти на переговоры с Москвой, только если Киеву предоставят гарантии безопасности. Изначально украинские власти настаивали на вступлении страны в НАТО, но Россия отказалась от мира на таких условиях. Генсек НАТО Марк Рютте в феврале заявил, что Украине никогда не обещали членство в альянсе после урегулирования конфликта. Однако, по его словам, альянс должен гарантировать, что боевые действия в стране не возобновятся.

О позиции США по военному конфликту на Украине — в материале «Ъ» «"Рамштайн" меняет припев».