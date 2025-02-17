На Среднем Урале дневная температура воздуха перестанет падать со вторника

В Свердловской области уровень температуры воздуха днем перестанет падать со вторника, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». На неделе ожидаются умеренно-холодные условия с температурой на 1-4 градуса ниже нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник температура в регионе прогнозируется днем в районе -6°..-11°, на крайнем севере -12°..-17°, на востоке до -3°..-5°, проходящий атмосферный фронт принесет с собой осадки, арктический воздух и ветер до 12 м/с. Плавное снижение температуры воздуха закончится в ночь на вторник — начиная с этого дня, в ближайшее время осадков не ожидается, будут холодные ночи, однако февральское солнце уже в состоянии прогреть воздух.

В Екатеринбурге 17 февраля днем температура составит -8°..-10°, переменная облачность, возможен небольшой снег, ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Ночью вторника ожидается -18°, днем -11°, в среду ночью будет -20°, днем -9°, в четверг ночью похолодает до -22°, днем воздух прогреется до -9°, в пятницу ночью -22°, днем -8°. На выходных в городе продолжится потепление: в субботу ночью -19°, днем -6°, в воскресенье ночью -18°, днем -5°.

Напомним, прошедшие выходные на Среднем Урале отметились метелями и сильным снегом, в МЧС уральцев призывали соблюдать скоростной режим и дистанцию, ограничить дальние поездки.

Ирина Пичурина