В Свердловской области 16 февраля ожидается сильный снег и метель

В Свердловской области в воскресенье, 16 февраля местами ожидается сильный снег и метель. В региональном МЧС свердловчан просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, ограничить дальние поездки, а если снегопад застанет в дороге, то просят перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и переждать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Уральского Гидрометцентра, в Свердловской области 16 февраля будет облачно, на севере ожидается умеренный, местами сильный снег, на юге небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Температура воздуха ночью на юге составит -9°...-14°, на севере – -16°...-21°. Днем температура на юге будет -2°...-7°, на севере -7°...-12°, на крайнем севере до -17°. В южной части региона будет южный, юго-восточный ветер, на севере – северный, северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В понедельник, 17 февраля в регионе будет облачно, небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью на юге -8°...-13°, на севере -13°...-18°, на крайнем севере до -23°. Днем ожидается -5°...-10°, на севере до -15°. Ветер будет южный, юго-западный 4-9 м/с.

Во вторник, 18 февраля в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -16°...-21°, в низинах до -26°. Днем будет -9°...-14°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге 16 февраля будет облачно, ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью – -9°...-11°, днем -2°...-4°. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с.

17 февраля в уральской столице сохранится облачность и будет небольшой снег. Ночью температура опустится до -8°...-10°, днем – -6°...-8°. Ветер южный, юго-западный 4-9 м\с.

18 февраля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. температура ночью – -16°...-18°, днем потеплеет до -9°...-11°. Ветер ожидается юго-западный 3-8 м/с.