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Коммерсантъ FM
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В Южной Корее заблокировали DeepSeek

Власти Южной Кореи временно заблокировали использование китайского чат-бота с ИИ DeepSeek на своей территории, сообщило агентство Yonhap. Продолжительность блокировки пока не уточняется.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Решение принято государственной комиссией по защите персональных данных. Причина — «опасения по поводу методов управления данными».

Ранее в Южной Корее уже запретили использование DeepSeek сотрудникам ведущих энергетических компаний Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и KEPCO KPS.

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