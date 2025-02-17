В Южной Корее заблокировали DeepSeek
Власти Южной Кореи временно заблокировали использование китайского чат-бота с ИИ DeepSeek на своей территории, сообщило агентство Yonhap. Продолжительность блокировки пока не уточняется.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Решение принято государственной комиссией по защите персональных данных. Причина — «опасения по поводу методов управления данными».
Ранее в Южной Корее уже запретили использование DeepSeek сотрудникам ведущих энергетических компаний Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и KEPCO KPS.