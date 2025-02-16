В Краснодарском крае была ранена четырехлетняя девочка при атаке БПЛА

В Славянске-на-Кубани произошла попытка беспилотной атаки со стороны ВСУ. Обломки БПЛА упали на частные жилые дома. Пострадала четырехлетняя девочка — ее госпитализировали в районную больницу, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Если будет нужно — доставим ребенка в Краснодар»,— написал господин Кондратьев в своем Telegram-канале. Кроме того, были повреждены жилые дома, на которых упали обломки: в одном из них повреждено остекление, во втором — кровля, сообщил губернатор.

Минобороны отчитались о том, что в период с 19:50 до 20:45 мск силы ПВО сбили девять БПЛА. Три из них были уничтожены над территорией Краснодарского края, еще шесть — над Азовским морем.