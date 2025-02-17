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«Бруталист» сравнялся с «Конклавом»

Вручены премии BAFTA

В Лондоне прошла 78-я церемония вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лучшим фильмом 2024 года на ней был объявлен «Конклав» Эдварда Бергера, лидировавший по количеству номинаций. Из двенадцати категорий, в которых выдвигалась картина о выборах папы римского, она победила в четырех, сравнявшись по количеству наград с «Бруталистом» Брэйди Корбе. Комментирует Юлия Шагельман.

Исполнительный продюсер Питер Строан, продюсер Тесса Росс, режиссер Эдвард Бергер, актриса Изабелла Росселлини, продюсер Джульетт Хауэлл, актер Рэйф Файнс и продюсер Майкл Джекман

Исполнительный продюсер Питер Строан, продюсер Тесса Росс, режиссер Эдвард Бергер, актриса Изабелла Росселлини, продюсер Джульетт Хауэлл, актер Рэйф Файнс и продюсер Майкл Джекман

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Исполнительный продюсер Питер Строан, продюсер Тесса Росс, режиссер Эдвард Бергер, актриса Изабелла Росселлини, продюсер Джульетт Хауэлл, актер Рэйф Файнс и продюсер Майкл Джекман

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Свое особое расположение к работам Эдварда Бергера британские киноакадемики впервые продемонстрировали два года назад, когда его экранизация на «На Западном фронте без перемен» поставила рекорд BAFTA, получив самое большое количество наград для неанглоязычного фильма. Их было семь, включая победы в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Это было начало прекрасной дружбы, которая продолжилась и в нынешнем году: хотя в течение наградного сезона фронтраннером BAFTA считалась «Эмилия Перес» Жака Одиара, на финальном объявлении номинаций «Конклав» вырвался вперед.

Помимо главной награды ватиканский политический триллер забрал призы за лучший адаптированный сценарий (для Питера Строана, переложившего на язык кино роман Роберта Харриса) и монтаж (для Ника Эмерсона). «Конклав» также довольно неожиданно победил в категории «Лучший британский фильм». «Я ведь даже не отсюда!» — справедливо заметил немец Бергер, получая эту награду. Формальности, впрочем, соблюдены: фильм является копродукцией Великобритании и США, хотя его команда международная.

Сам Бергер в этот раз уступил приз за лучшую режиссуру своему коллеге Брэйди Корбе, постановщику «Бруталиста». Последний в своей речи скромно заметил, что «лучших режиссеров не бывает», подчеркнув, что все номинанты были достойны премии (на нее также претендовали Шон Бейкер, Жак Одиар, Дени Вильнев и Корали Фаржа).

Суровая драма об архитектуре и травме холокоста, у которой было девять номинаций, также получила награды за лучшую операторскую работу (Ли Кроули) и музыку к фильму (композитор Дэниэл Блумберг). Сыгравший главную роль Эдриан Броуди был назван лучшим актером, таким образом еще на шаг приблизившись к «Оскару».

«Эмилия Перес», отставшая от «Конклава» всего на одну номинацию, в итоге победила в двух.

Этому не помешали даже бушующие вокруг нее скандалы: с самого начала наградного сезона ее сопровождали бурные реакции в соцсетях, а затем обнаружились посты исполнительницы главной роли Карлы Софии Гаскон. Она умудрилась задеть буквально всех: мусульман, чернокожих, даже американскую Киноакадемию и своих коллег по фильму.

Однако сам мюзикл о сменившем пол мексиканском наркобароне был назван лучшим неанглоязычным фильмом, а Зоя Салдана стала лучшей актрисой второго плана. В своих речах и она, и режиссер Жак Одиар поблагодарили в том числе и Гаскон — первая вскользь, а второй довольно прочувствованно, хотя в телевизионную трансляцию эта часть его речи не попала. При этом до церемонии оба выражали несогласие со взглядами и заявлениями актрисы.

Еще одна фаворитка наградного забега — «Анора» Шона Бейкера — получила две премии. Сам режиссер вместе с продюсером Самантой Квон унесли приз за лучший кастинг (на «Оскаре» такой категории пока нет, она появится со следующего года). Майки Мэдисон стала лучшей актрисой, обойдя не только Гаскон, но и британок Синтию Эриво и Марианн Жан-Батист, ирландку Сиршу Ронан и свою соотечественницу Деми Мур, считавшуюся лидером в этой номинации. Абсолютно заслуженная награда стала тем не менее одним из сюрпризов вечера и настоящей победой Мэдисон.

Юра Борисов, номинировавшийся за роль второго плана в «Аноре», по традиции сезона остался без награды, уступив ее Кирану Калкину, сыгравшему в драмеди Джесси Айзенберга «Настоящая боль».

Айзенберг же и получил статуэтку за актера, отсутствовавшего по семейным обстоятельствам, и поделился историей о том, что Калкин, ссылаясь на семейные дела, хотел отказаться и от съемок в его картине. «Удивительно, что он так давно работает в шоу-бизнесе, но правильно расставляет приоритеты»,— то ли пошутил, то ли нет режиссер. Сам он тоже не ушел с пустыми руками: ему достался приз за лучший оригинальный сценарий к «Настоящей боли».

Премия BAFTA по праву считается важным этапом наградного сезона, хотя мнения британских и американских академиков не всегда совпадают.

Сейчас, когда в Голливуде уже вручены призы всех профессиональных гильдий, кроме актерской, только последняя может внести последние изменения в расклад перед «Оскарами». Скорее всего, там определится, кто станет лучшей актрисой, в то время как Броуди, Калкин и Салдана уже могут готовить благодарственные речи. Успех «Конклава» у британцев вряд ли позволит ему победить «Анору», получившую награды гильдий продюсеров, режиссеров и сценаристов, а также премию «Выбор критиков» (Critics` Choice Award). Но сюрпризы все еще возможны, особенно в такой гонке, как нынешняя, где до недавнего времени не было явного лидера.

Фотогалерея

Вручение премии BAFTA

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Майки Мэдисон победила в номинации «Лучшая актриса» (фильм «Анора»)

Майки Мэдисон победила в номинации «Лучшая актриса» (фильм «Анора»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актриса Ариана Гранде

Актриса Ариана Гранде

Фото: Toby Melville / Reuters

Эдриан Броуди победил в номинации «Лучший актер» (фильм «Бруталист»)

Эдриан Броуди победил в номинации «Лучший актер» (фильм «Бруталист»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актриса Синтия Эриво

Актриса Синтия Эриво

Фото: Toby Melville / Reuters

Премию «Восходящая звезда» получил актер Дэвид Йонссон &lt;br>На фото: с актрисой Летишей Райт

Премию «Восходящая звезда» получил актер Дэвид Йонссон
На фото: с актрисой Летишей Райт

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Второй год подряд церемонию вел актер Дэвид Теннант

Второй год подряд церемонию вел актер Дэвид Теннант

Фото: Toby Melville / Reuters

Зои Салдана — победительница в номинации «Лучшая актриса второго плана» (фильм «Эмилия Перес»)

Зои Салдана — победительница в номинации «Лучшая актриса второго плана» (фильм «Эмилия Перес»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актер Хью Грант с супругой Анной Элизабет Эберштайн

Актер Хью Грант с супругой Анной Элизабет Эберштайн

Фото: Toby Melville / Reuters

Юра Борисов номинировался на премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (фильм «Анора»), но награда досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль»

Юра Борисов номинировался на премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (фильм «Анора»), но награда досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль»

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Джефф Голдблюм

Актер Джефф Голдблюм

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Гвендолин Кристи

Актриса Гвендолин Кристи

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса и фотомодель Памела Андерсон

Актриса и фотомодель Памела Андерсон

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Уорик Дэвис был удостоен стипендии BAFTA в знак признания выдающихся достижений в области киноискусства

Актер Уорик Дэвис был удостоен стипендии BAFTA в знак признания выдающихся достижений в области киноискусства

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Рэффи Кэссиди

Актриса Рэффи Кэссиди

Фото: Toby Melville / Reuters

Актеры Джек Лауден и Сирша Ронан

Актеры Джек Лауден и Сирша Ронан

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Деми Мур

Актриса Деми Мур

Фото: Toby Melville / Reuters

Актеры Дев Патель и Тильда Кобэм-Херви

Актеры Дев Патель и Тильда Кобэм-Херви

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Анна Кендрик

Актриса Анна Кендрик

Фото: Toby Melville / Reuters

Эдвард Нортон с супругой Шоной Робертсон

Эдвард Нортон с супругой Шоной Робертсон

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Селена Гомес

Актриса Селена Гомес

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Гай Пирс

Актер Гай Пирс

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Орландо Блум

Актер Орландо Блум

Фото: Toby Melville / Reuters

Актеры Себастьян Стэн и Джереми Стронг

Актеры Себастьян Стэн и Джереми Стронг

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Тимоти Шаламе

Актер Тимоти Шаламе

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Рэйф Файнс, сыгравший главную роль в фильме «Конклав»

Актер Рэйф Файнс, сыгравший главную роль в фильме «Конклав»

Фото: Toby Melville / Reuters

Продюсер Ричард Бик (слева) и режиссеры Ник Парк и Мерлин Кроссингем (справа) получают награду за «Лучший анимационный фильм» («Уоллес и Громит: Самая дикая месть»)

Продюсер Ричард Бик (слева) и режиссеры Ник Парк и Мерлин Кроссингем (справа) получают награду за «Лучший анимационный фильм» («Уоллес и Громит: Самая дикая месть»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актер Саймон Пегг

Актер Саймон Пегг

Фото: Toby Melville / Reuters

Продюсер Таня Лапуант и режиссер Дени Вильнев, чей фильм «Дюна: Часть вторая» получил награду за «Лучший звук»

Продюсер Таня Лапуант и режиссер Дени Вильнев, чей фильм «Дюна: Часть вторая» получил награду за «Лучший звук»

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Адам Скотт

Актер Адам Скотт

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актер Джесси Айзенберг

Актер Джесси Айзенберг

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Фелисити Джонс

Актриса Фелисити Джонс

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Уилл Поултер

Актер Уилл Поултер

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актриса Лупита Нионго и актер Марк Хэмилл

Актриса Лупита Нионго и актер Марк Хэмилл

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Мишель Монахэн

Актриса Мишель Монахэн

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актриса Ханна Джон-Кэймен

Актриса Ханна Джон-Кэймен

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Колман Динго

Актер Колман Динго

Фото: Toby Melville / Reuters

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Майки Мэдисон победила в номинации «Лучшая актриса» (фильм «Анора»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актриса Ариана Гранде

Фото: Toby Melville / Reuters

Эдриан Броуди победил в номинации «Лучший актер» (фильм «Бруталист»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актриса Синтия Эриво

Фото: Toby Melville / Reuters

Премию «Восходящая звезда» получил актер Дэвид Йонссон
На фото: с актрисой Летишей Райт

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Второй год подряд церемонию вел актер Дэвид Теннант

Фото: Toby Melville / Reuters

Зои Салдана — победительница в номинации «Лучшая актриса второго плана» (фильм «Эмилия Перес»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актер Хью Грант с супругой Анной Элизабет Эберштайн

Фото: Toby Melville / Reuters

Юра Борисов номинировался на премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (фильм «Анора»), но награда досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль»

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Джефф Голдблюм

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Гвендолин Кристи

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса и фотомодель Памела Андерсон

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Уорик Дэвис был удостоен стипендии BAFTA в знак признания выдающихся достижений в области киноискусства

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Рэффи Кэссиди

Фото: Toby Melville / Reuters

Актеры Джек Лауден и Сирша Ронан

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Деми Мур

Фото: Toby Melville / Reuters

Актеры Дев Патель и Тильда Кобэм-Херви

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Анна Кендрик

Фото: Toby Melville / Reuters

Эдвард Нортон с супругой Шоной Робертсон

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Селена Гомес

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Гай Пирс

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Орландо Блум

Фото: Toby Melville / Reuters

Актеры Себастьян Стэн и Джереми Стронг

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Тимоти Шаламе

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Рэйф Файнс, сыгравший главную роль в фильме «Конклав»

Фото: Toby Melville / Reuters

Продюсер Ричард Бик (слева) и режиссеры Ник Парк и Мерлин Кроссингем (справа) получают награду за «Лучший анимационный фильм» («Уоллес и Громит: Самая дикая месть»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актер Саймон Пегг

Фото: Toby Melville / Reuters

Продюсер Таня Лапуант и режиссер Дени Вильнев, чей фильм «Дюна: Часть вторая» получил награду за «Лучший звук»

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Адам Скотт

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актер Джесси Айзенберг

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Фелисити Джонс

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Уилл Поултер

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актриса Лупита Нионго и актер Марк Хэмилл

Фото: Toby Melville / Reuters

Актриса Мишель Монахэн

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актриса Ханна Джон-Кэймен

Фото: Toby Melville / Reuters

Актер Колман Динго

Фото: Toby Melville / Reuters

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