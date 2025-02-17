«Бруталист» сравнялся с «Конклавом»

В Лондоне прошла 78-я церемония вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лучшим фильмом 2024 года на ней был объявлен «Конклав» Эдварда Бергера, лидировавший по количеству номинаций. Из двенадцати категорий, в которых выдвигалась картина о выборах папы римского, она победила в четырех, сравнявшись по количеству наград с «Бруталистом» Брэйди Корбе. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный продюсер Питер Строан, продюсер Тесса Росс, режиссер Эдвард Бергер, актриса Изабелла Росселлини, продюсер Джульетт Хауэлл, актер Рэйф Файнс и продюсер Майкл Джекман

Фото: Isabel Infantes / Reuters Исполнительный продюсер Питер Строан, продюсер Тесса Росс, режиссер Эдвард Бергер, актриса Изабелла Росселлини, продюсер Джульетт Хауэлл, актер Рэйф Файнс и продюсер Майкл Джекман

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Свое особое расположение к работам Эдварда Бергера британские киноакадемики впервые продемонстрировали два года назад, когда его экранизация на «На Западном фронте без перемен» поставила рекорд BAFTA, получив самое большое количество наград для неанглоязычного фильма. Их было семь, включая победы в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Это было начало прекрасной дружбы, которая продолжилась и в нынешнем году: хотя в течение наградного сезона фронтраннером BAFTA считалась «Эмилия Перес» Жака Одиара, на финальном объявлении номинаций «Конклав» вырвался вперед.

Помимо главной награды ватиканский политический триллер забрал призы за лучший адаптированный сценарий (для Питера Строана, переложившего на язык кино роман Роберта Харриса) и монтаж (для Ника Эмерсона). «Конклав» также довольно неожиданно победил в категории «Лучший британский фильм». «Я ведь даже не отсюда!» — справедливо заметил немец Бергер, получая эту награду. Формальности, впрочем, соблюдены: фильм является копродукцией Великобритании и США, хотя его команда международная.

Сам Бергер в этот раз уступил приз за лучшую режиссуру своему коллеге Брэйди Корбе, постановщику «Бруталиста». Последний в своей речи скромно заметил, что «лучших режиссеров не бывает», подчеркнув, что все номинанты были достойны премии (на нее также претендовали Шон Бейкер, Жак Одиар, Дени Вильнев и Корали Фаржа).

Суровая драма об архитектуре и травме холокоста, у которой было девять номинаций, также получила награды за лучшую операторскую работу (Ли Кроули) и музыку к фильму (композитор Дэниэл Блумберг). Сыгравший главную роль Эдриан Броуди был назван лучшим актером, таким образом еще на шаг приблизившись к «Оскару».

«Эмилия Перес», отставшая от «Конклава» всего на одну номинацию, в итоге победила в двух.

Этому не помешали даже бушующие вокруг нее скандалы: с самого начала наградного сезона ее сопровождали бурные реакции в соцсетях, а затем обнаружились посты исполнительницы главной роли Карлы Софии Гаскон. Она умудрилась задеть буквально всех: мусульман, чернокожих, даже американскую Киноакадемию и своих коллег по фильму.

Однако сам мюзикл о сменившем пол мексиканском наркобароне был назван лучшим неанглоязычным фильмом, а Зоя Салдана стала лучшей актрисой второго плана. В своих речах и она, и режиссер Жак Одиар поблагодарили в том числе и Гаскон — первая вскользь, а второй довольно прочувствованно, хотя в телевизионную трансляцию эта часть его речи не попала. При этом до церемонии оба выражали несогласие со взглядами и заявлениями актрисы.

Еще одна фаворитка наградного забега — «Анора» Шона Бейкера — получила две премии. Сам режиссер вместе с продюсером Самантой Квон унесли приз за лучший кастинг (на «Оскаре» такой категории пока нет, она появится со следующего года). Майки Мэдисон стала лучшей актрисой, обойдя не только Гаскон, но и британок Синтию Эриво и Марианн Жан-Батист, ирландку Сиршу Ронан и свою соотечественницу Деми Мур, считавшуюся лидером в этой номинации. Абсолютно заслуженная награда стала тем не менее одним из сюрпризов вечера и настоящей победой Мэдисон.

Юра Борисов, номинировавшийся за роль второго плана в «Аноре», по традиции сезона остался без награды, уступив ее Кирану Калкину, сыгравшему в драмеди Джесси Айзенберга «Настоящая боль».

Айзенберг же и получил статуэтку за актера, отсутствовавшего по семейным обстоятельствам, и поделился историей о том, что Калкин, ссылаясь на семейные дела, хотел отказаться и от съемок в его картине. «Удивительно, что он так давно работает в шоу-бизнесе, но правильно расставляет приоритеты»,— то ли пошутил, то ли нет режиссер. Сам он тоже не ушел с пустыми руками: ему достался приз за лучший оригинальный сценарий к «Настоящей боли».

Премия BAFTA по праву считается важным этапом наградного сезона, хотя мнения британских и американских академиков не всегда совпадают.

Сейчас, когда в Голливуде уже вручены призы всех профессиональных гильдий, кроме актерской, только последняя может внести последние изменения в расклад перед «Оскарами». Скорее всего, там определится, кто станет лучшей актрисой, в то время как Броуди, Калкин и Салдана уже могут готовить благодарственные речи. Успех «Конклава» у британцев вряд ли позволит ему победить «Анору», получившую награды гильдий продюсеров, режиссеров и сценаристов, а также премию «Выбор критиков» (Critics` Choice Award). Но сюрпризы все еще возможны, особенно в такой гонке, как нынешняя, где до недавнего времени не было явного лидера.