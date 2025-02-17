Шольц: соглашения о демилитаризации Украины без участия Европы не будет

Канцлер Германии Олаф Шольц во время предвыборных дебатов в воскресенье заявил о необходимости участия Евросоюза в переговорах по украинскому конфликту. Он отметил, что Европа не допустит соглашений о демилитаризации Украины без своего участия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Kay Nietfeld / Pool / Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Kay Nietfeld / Pool / Reuters

Олаф Шольц выразил протест против возможного заключения эксклюзивных американо-российских договоренностей по Украине. Он также отметил важность сильной армии для Украины и добавил, что без участия Европы урегулирование конфликта невозможно, передает Welt.

«Без нас это сделать невозможно. Конечно, нам есть что сказать»,— заявил господин Шольц в ответ на заявление США о том, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что европейцы имеют право голоса и без их участия гарантии безопасности быть не могут.

Ранее спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров. По его словам, действует двухвекторный подход: представители США взаимодействуют отдельно с Россией и отдельно с Украиной вместе с союзниками. Келлог уточнил, что интересы Европы будут учтены в процессе.