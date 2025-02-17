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Водоросли любят соль

Соленость воды повлияла на строение и обмен веществ диатомовых водорослей

Ученые выяснили, что при увеличении солености воды в клетках морской диатомовой водоросли Nitzschia ослабляются связи между компонентами фотосинтетического аппарата и нарушается правильное формирование клеточного покрова. Эти изменения авторам удалось отследить с помощью целого спектра современных фотонных методов, позволяющих получать исчерпывающую информацию о состоянии и функциональных свойствах диатомей. Диатомовые водоросли ценны благодаря своим кремнеземным панцирям, которые широко используются в пищевой промышленности, а также в процессах очистки питьевой воды и сточных вод, в производстве напитков. Диатомит, образованный из ископаемых остатков их панцирей, применяется как природный сорбент в фильтрационных системах. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Scientific Reports.

Диатомовые водоросли

Диатомовые водоросли

Фото: Getty Images

Диатомовые водоросли

Фото: Getty Images

Диатомовые водоросли — это одни из важнейших компонентов водных сообществ. Эти микроскопические организмы связывают около 20% мирового углекислого газа, составляют основу морских пищевых цепочек, а также синтезируют и накапливают различные химические соединения, в первую очередь производные кремния, который служит основным компонентом «панциря» этих одноклеточных водорослей. У разных видов диатомовых водорослей форма и строение панциря различается, однако во всех случаях он представляет собой достаточно сложную, упорядоченную и способную выдерживать большие нагрузки конструкцию. Это позволяет использовать панцири диатомовых водорослей как модель при создании прочных наноструктурных материалов и компонентов сенсорных устройств для медицины и микроэлектроники.

Ученые из Сколковского института науки и технологий (Москва) с коллегами из ведущих университетов и научных центров России установили, как соленость воды влияет на диатомеи из рода Nitzschia, которые обитают во многих морях, пресных водоемах и соленых озерах. При этом разные виды диатомовых водорослей в природе встречаются в очень широком диапазоне солености — от 0 (некоторое время эти водоросли могут жить даже в дистиллированной воде) до более 150 промилле, когда уже наблюдается осаждение солей. Поэтому ученые проверили, как Nitzschia адаптируется к изменениям солености в диапазоне от 10 до 150 промилле (соленость Красного моря — самого соленого моря на Земле — составляет 41 промилле, а в некоторых гиперсоленых водоемах достигает 350 промилле). Выбрав такой диапазон солености, исследователи смогли смоделировать стрессовые условия для водорослей.

Впервые при изучении диатомовых водорослей ученые использовали ряд современных методов: лазерную сканирующую микроскопию, флуоресцентную времяразрешенную микроскопию, фотоакустическую визуализацию, а также просвечивающую электронную микроскопию. Такие методики позволили получить изображения клеток и их органелл (внутриклеточных структур) с необходимым разрешением и контрастом.

Изображения диатомовых водорослей при разной солености, полученные с помощью флуоресцентной времяразрешенной микроскопии

Изображения диатомовых водорослей при разной солености, полученные с помощью флуоресцентной времяразрешенной микроскопии

Фото: Дмитрий Горин

Изображения диатомовых водорослей при разной солености, полученные с помощью флуоресцентной времяразрешенной микроскопии

Фото: Дмитрий Горин

Так, с помощью лазерной сканирующей микроскопии авторы выяснили, что, когда водоросль попадает в условия стресса — в воду со слишком низкой или высокой соленостью, в ее клетках накапливаются более крупные капли липидов. При неблагоприятных условиях в таких каплях водоросли запасают углерод и энергию, депонируют жирные кислоты для синтеза липидов. В частности, при повышенной солености среды накопление липидов в каплях помогает сохранить целостность мембраны, которая может быть нарушена из-за дисбаланса давлений. Так, при солености 40 промилле размер липидных капель составлял примерно 1 микрометр, тогда как при 10 промилле или 150 промилле он увеличивался до 2,3 микрометра. Накопление кремния в створках и, следовательно, их формирование также менялись при попадании водорослей в стрессовые условия. Наибольшие аномалии в структуре кремнеземного панциря наблюдались при 60 промилле.

Сочетание флуоресцентной времяразрешенной микроскопии с методом быстрой индукции флуоресценции позволило изучить, как соленость влияет на энергетические и электрон-транспортные процессы в клетках. По тому, как хлорофилл — зеленый пигмент, участвующий в фотосинтезе,— взаимодействует со светом, авторы определили, что при увеличении солености в клетках изменяются процессы преобразования поглощенной энергии. Оказалось, что при концентрации соли 80 промилле перенос энергии и электронов по компонентам фотосинтетической системы протекали медленнее всего, потому что значительная часть поглощенной энергии расходовалась в виде флуоресценции — излучения частиц света — и на тепловые потери.

Кроме того, исследователи на базе Саратовского национального исследовательского университета определили, что с повышением уровня солености пигменты водорослей активнее поглощают свет и преобразуют его энергию в ультразвуковые колебания. Это во многом связано с увеличением концентрации хлорофилла и других пигментов.

С помощью просвечивающей электронной микроскопии ученые установили, что у водорослей в зависимости от солености среды меняется строение полисахаридного слоя, располагающегося между панцирем и мембраной клетки. Такая органическая оболочка играет защитную функцию в клетке, а также способствует сохранению целостности панциря и может участвовать в его формировании. У клеток, выращенных при солености 20 промилле, этот слой практически незаметен, при 40 промилле он представлен в виде тонкого слоя, прилегающего к створке панциря, а максимального размера достигает при 60 промилле.

В целом авторы показали, что клетки изучаемых диатомовых водорослей росли примерно с одинаковой скоростью в широком диапазоне солености. Такая особенность позволяет клеткам этого вида обитать в самых разных водоемах.

«Понимание того, как соленость воды влияет на диатомовые водоросли, потенциально позволит подобрать оптимальные условия их роста в биореакторах, использующихся для производства биогенного нано- и микроструктурированного диоксида кремния и биологически активных соединений, а также получения биотоплива. Кроме того, диатомовые водоросли могут служить индикаторами, показывающими изменение солености в воде. Такой биологический сенсор позволит отслеживать, как изменение климата влияет на морское разнообразие»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Дмитрий Горин, доктор химических наук, профессор Центра фотоники и фотонных технологий Сколковского института науки и технологий.

В исследовании также участвовали сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения РАН (Иркутск), Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского (Феодосия) и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда

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