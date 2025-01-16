Факторы отыграли срочность

В отличие от других сегментов корпоративного финансирования рынок факторинга (кредитования под залог дебиторской задолженности) показал в 2024 году рост портфеля более чем на 30%, почти до 3 трлн руб. Несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку, факторы ожидают позитивной динамики и в этом году, рассчитывая на рост числа клиентов из сегмента МСП, которые продолжат нуждаться в краткосрочном финансировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предварительными данными Ассоциации факторинговых компаний (АФК) об итогах рынка факторинга в 2024 году. Согласно им, совокупный факторинговый портфель по итогам года составил 2,965 трлн руб., что на 31% больше, чем годом ранее. Число активных клиентов за 2024 год выросло на 25%, до 18,791 тыс. компаний. За четвертый квартал совокупный факторинговый портфель вырос на 26%, или на 614 млрд руб.

Итоги года оказались несколько хуже прогнозов, которые были весьма оптимистичны.

В ноябре АФК подняла прогноз по объему портфеля по году с 2,8 трлн до 3,2 трлн руб. «Рынок высоко концентрирован, поэтому слабый четвертый квартал у топ-10 факторов оказал охлаждающее влияние на динамику портфеля,— поясняет исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.— Повышение ключевой ставки ЦБ до 21% увеличило спрос на факторинг, однако крупнейшие компании не смогли его удовлетворить ввиду капитальных ограничений материнских банков, с одной стороны, и резкого роста стоимости обслуживания не факторингового долга у крупнейших клиентов — с другой».

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Значимый рост портфеля в ходе четвертого квартала из топ-10 факторов показал только факторинг Альфа-банка (2-е место), лидер рынка «Сберфакторинг» вырос только на 4,3%, отмечается в материалах АФК. Результаты четвертого квартала в «Сберфакторинге» отдельно не прокомментировали. В целом, по словам гендиректора «Сберфакторинга» Дениса Максименко, 2024 год был самым высоким по темпам прироста как за всю историю рынка факторинга в целом, так и для «Сберфакторинга» в частности.

Произошли перестановки в топ-5 игроков по объему портфеля, ПСБ уступил четвертое место ВТБ, опустившись на пятую строчку.

«Изменения в рейтингах крупных игроков, таких как ВТБ и ПСБ, объясняются скорее структурными факторами»,— считает CEO и сооснователь финтех-платформы ROWI, член правления АФК Виктор Вернов. По словам гендиректора «ВТБ факторинга» Игоря Внукова, несмотря на то что год был сложным в связи с завершением процесса присоединения «Открытия факторинг», компании удалось нарастить портфель на 37% и сохранить якорную клиентскую базу. В ПСБ не ответили на запрос “Ъ”.

От 2025 года участники рынка ждут позитива. «Если усилия ЦБ по сдерживанию корпоративного кредитования окажут серьезное давление на прибыль банков, а спрос на выпускаемую основными клиентами продукцию сохранится на текущем уровне, то факторинг станет одним из ключевых инструментов поддержки маржинальности банковских групп и продолжит расти уже в первом квартале 2025 года за счет повышенного спроса со стороны крупнейших клиентов»,— полагает господин Шевченко. Бизнесу всегда нужны деньги, и факторинг за счет коротких сроков останется одним из самых востребованных финансовых инструментов, отмечает управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов. Это, по его словам, позволяет ожидать роста рынка факторинга в 2025 году в пределах 20–30%. Рынок ждет роста числа клиентов из сегмента МСП, которые обратятся к факторингу. Сейчас, по оценкам АФК, на него приходится около 10%. «Малый бизнес работает здесь и сейчас и не смотрит так далеко, как крупный,— поясняет он.— Факторинг легче понять и просчитать, расходы проще заложить в себестоимость». Ключевые тренды остаются неизменными: рост потребности МСП в факторинговом финансировании, повышение уровня проникновения факторинга в регионы, акцент на гибкости и адаптивности предлагаемых решений, цифровизация клиентского пути, в том числе с применением ИИ-технологий, добавляет гендиректор «РСХБ факторинг» Михаил Яценко. «В текущей рыночной ситуации поддержать сегмент может и увеличение отсрочек платежа своим поставщикам со стороны крупнейших компаний, как мы это наблюдали в пандемийные времена и в 2022–2023 годах»,— добавляет Павел Шишов.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова