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Коммерсантъ FM
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Факторы отыграли срочность

Рынок кредитования под задолженность вырос на треть по итогам года

В отличие от других сегментов корпоративного финансирования рынок факторинга (кредитования под залог дебиторской задолженности) показал в 2024 году рост портфеля более чем на 30%, почти до 3 трлн руб. Несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку, факторы ожидают позитивной динамики и в этом году, рассчитывая на рост числа клиентов из сегмента МСП, которые продолжат нуждаться в краткосрочном финансировании.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предварительными данными Ассоциации факторинговых компаний (АФК) об итогах рынка факторинга в 2024 году. Согласно им, совокупный факторинговый портфель по итогам года составил 2,965 трлн руб., что на 31% больше, чем годом ранее. Число активных клиентов за 2024 год выросло на 25%, до 18,791 тыс. компаний. За четвертый квартал совокупный факторинговый портфель вырос на 26%, или на 614 млрд руб.

Итоги года оказались несколько хуже прогнозов, которые были весьма оптимистичны.

В ноябре АФК подняла прогноз по объему портфеля по году с 2,8 трлн до 3,2 трлн руб. «Рынок высоко концентрирован, поэтому слабый четвертый квартал у топ-10 факторов оказал охлаждающее влияние на динамику портфеля,— поясняет исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.— Повышение ключевой ставки ЦБ до 21% увеличило спрос на факторинг, однако крупнейшие компании не смогли его удовлетворить ввиду капитальных ограничений материнских банков, с одной стороны, и резкого роста стоимости обслуживания не факторингового долга у крупнейших клиентов — с другой».

Значимый рост портфеля в ходе четвертого квартала из топ-10 факторов показал только факторинг Альфа-банка (2-е место), лидер рынка «Сберфакторинг» вырос только на 4,3%, отмечается в материалах АФК. Результаты четвертого квартала в «Сберфакторинге» отдельно не прокомментировали. В целом, по словам гендиректора «Сберфакторинга» Дениса Максименко, 2024 год был самым высоким по темпам прироста как за всю историю рынка факторинга в целом, так и для «Сберфакторинга» в частности.

Произошли перестановки в топ-5 игроков по объему портфеля, ПСБ уступил четвертое место ВТБ, опустившись на пятую строчку.

«Изменения в рейтингах крупных игроков, таких как ВТБ и ПСБ, объясняются скорее структурными факторами»,— считает CEO и сооснователь финтех-платформы ROWI, член правления АФК Виктор Вернов. По словам гендиректора «ВТБ факторинга» Игоря Внукова, несмотря на то что год был сложным в связи с завершением процесса присоединения «Открытия факторинг», компании удалось нарастить портфель на 37% и сохранить якорную клиентскую базу. В ПСБ не ответили на запрос “Ъ”.

Как рынок факторинга рос за счет притока новых клиентов

От 2025 года участники рынка ждут позитива. «Если усилия ЦБ по сдерживанию корпоративного кредитования окажут серьезное давление на прибыль банков, а спрос на выпускаемую основными клиентами продукцию сохранится на текущем уровне, то факторинг станет одним из ключевых инструментов поддержки маржинальности банковских групп и продолжит расти уже в первом квартале 2025 года за счет повышенного спроса со стороны крупнейших клиентов»,— полагает господин Шевченко. Бизнесу всегда нужны деньги, и факторинг за счет коротких сроков останется одним из самых востребованных финансовых инструментов, отмечает управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов. Это, по его словам, позволяет ожидать роста рынка факторинга в 2025 году в пределах 20–30%. Рынок ждет роста числа клиентов из сегмента МСП, которые обратятся к факторингу. Сейчас, по оценкам АФК, на него приходится около 10%. «Малый бизнес работает здесь и сейчас и не смотрит так далеко, как крупный,— поясняет он.— Факторинг легче понять и просчитать, расходы проще заложить в себестоимость». Ключевые тренды остаются неизменными: рост потребности МСП в факторинговом финансировании, повышение уровня проникновения факторинга в регионы, акцент на гибкости и адаптивности предлагаемых решений, цифровизация клиентского пути, в том числе с применением ИИ-технологий, добавляет гендиректор «РСХБ факторинг» Михаил Яценко. «В текущей рыночной ситуации поддержать сегмент может и увеличение отсрочек платежа своим поставщикам со стороны крупнейших компаний, как мы это наблюдали в пандемийные времена и в 2022–2023 годах»,— добавляет Павел Шишов.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова

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