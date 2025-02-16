Финал Гран-при России в Красноярске
Мужчины. 1. Петр Гуменник — 314,54 балла. 2. Марк Кондратюк — 294,06. 3. Евгений Семененко — 293,90. 4. Владислав Дикиджи — 287,17.
Женщины. 1. Аделия Петросян — 238,79 балла. 2. Алина Горбачева — 224,36. 3. Анна Фролова — 221,89.
Пары. 1. Анастасия Мишина—Александр Галлямов — 231,95. 2. Наталья Хабибуллина—Илья Княжук — 219,80. 3. Александра Бойкова—Дмитрий Козловский — 208,43.
Танцы. 1. Василиса Кагановская—Максим Некрасов — 205,58 балла. 2. Елизавета Пасечник—Дарио Чиризано — 200,61. 3. Анна Щербакова—Егор Гончаров — 192,23.