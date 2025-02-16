Экс-полицейского спасла осечка

В Ингушетии расследуется нападение на бывшего замначальника полиции города Карабулака Илеза Нальгиева. Он отделался неопасным для жизни ранением благодаря тому, что у киллера заклинило пистолет. В 2012 году полицейский был уволен со службы и осужден на восемь лет колонии за пытки задержанных. Свести счеты с бывшим силовиком, по одной из версий, могли его старые враги, в частности представители влиятельных в республике баталхаджинцев (боевое крыло общины признано террористическим и запрещено).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель начальника ГОВД Карабулака Илез Нальгиев

Фото: Ъ, Коммерсантъ Бывший заместитель начальника ГОВД Карабулака Илез Нальгиев

Фото: Ъ, Коммерсантъ

Нападение на бывшего полицейского Илеза Нальгиева было совершено вечером 15 февраля на парковке перед популярным в республике рестораном «Терраса» в городе Сунже. Видеокамеры зафиксировали, как в момент, когда господин Нальгиев вместе со своим спутником вышел из заведения и направился к своему автомобилю, из припаркованного по соседству серебристого ВАЗ-21114 выскочил киллер, который открыл стрельбу из пистолета. Он успел выпустить семь пуль, после чего у него оружие заклинило. Точным, но не смертельным оказался только один выстрел: экс-полицейский был ранен в бедро и госпитализирован.

Преступники на своей машине скрылись, позже ее нашли сожженной. Следственным отделом по Сунженскому району СУ СКР по Ингушетии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Илез Нальгиев получил широкую известность в 2010 году, после того как он и его начальник, руководитель ГОВД Карабулака Назир Гулиев, стали фигурантами резонансного уголовного дела о пытках задержанных.

Как сообщал “Ъ”, после теракта у здания ОВД Карабулака, совершенного 4 апреля 2010 года (тогда там подорвался смертник, убив двух постовых, один из которых был родственником Илеза Нальгиева), местные тогда еще милиционеры попытались сами раскрыть преступление.

Через две недели после ЧП они задержали 11 молодых людей, в основном чеченских беженцев, среди которых оказался некий Зелимхан Читигов. По материалам дела, задержанных пытали, добиваясь признания в связях с террористом. Особенно сильно досталось Зелимхану Читигову, который в результате стал инвалидом. Именно его родственники обратились за помощью к правозащитным организациям, по настоянию которых было проведено расследование.

В суде гособвинение для обоих руководителей Карабулакской городской полиции требовало реального наказания, однако в колонию на восемь лет и шесть месяцев попал только господин Нальгиев.

Выйдя на свободу, Илез Нальгиев рассчитывал, как говорят хорошо знакомые с ним люди, вернуться на службу. С этой целью бывший полицейский публично осудил прошедшие в республике в 2018 году несанкционированные митинги, участники которых выступали против подписанного главами Чечни и Ингушетии Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым соглашения об административной границе между регионами. В размещенном в сети видеообращении господин Нальгиев заявил, что «будь он руководителем полиции, то не допустил бы беспорядков». Однако восстановиться в силовых структурах Илезу Нальгиеву не удалось. На жизнь он, как говорят его знакомые, зарабатывал разного рода предпринимательством, причем из-за некоторых сделок у него случались конфликты с партнерами. Не исключено, что покушение было связано с одним из таких инцидентов.

По другой версии, к покушению на экс-полицейского могут иметь отношение сторонники влиятельной в республике общины баталхаджинцев (боевое крыло признано террористическим и запрещено), с которыми у него случались конфликты еще во время службы в ГОВД. В пользу этой версии может говорить тот факт, что останки сожженной «Лады» киллера нашли в селении Сурхахи, где в основном и проживают представители общины.

Сергей Краснов