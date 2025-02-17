Рязанский губернатор стал ближе к природе

Глава Рязанской области Павел Малков наделил заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Аноприенко полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. В верхней палате он займет место бывшего губернатора Николая Любимова, который два месяца назад был арестован по подозрению во взяточничестве. По оценке эксперта, среди представителей местной элиты нет человека со столь богатым федеральным опытом, как у господина Аноприенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главным аргументом в пользу назначения Сергея Аноприенко рязанским сенатором стал его богатый опыт работы на федеральном уровне

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Главным аргументом в пользу назначения Сергея Аноприенко рязанским сенатором стал его богатый опыт работы на федеральном уровне

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О назначении нового сенатора Павел Малков рассказал в своем Telegram-канале вечером 14 февраля. «Сергей Михайлович (Аноприенко.— “Ъ”) — настоящий профессионал с огромным опытом работы на федеральном уровне. В 2022 году он прямо на месте координировал тушение лесных пожаров в Рязанской области. Уверен, в статусе сенатора Сергей Михайлович внесет весомый вклад в развитие Рязанской области»,— объяснил губернатор.

Сергею Аноприенко 54 года, он уроженец Нового Оскола (Белгородская область). В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, в 2011-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а в 2016-м — аспирантуру Института менеджмента, экономики и инноваций. Начинал карьеру в коммерческих структурах. С 2005 года работал в ФКУ «Управление госэкспертизы и жилищного обеспечения МЧС России», дослужился до его начальника. В 2012 году перешел в Росимущество, где возглавил управление имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности. С 2017-го работал заместителем руководителя агентства, а с 2019-го — замглавы Минприроды—руководителем Рослесхоза. 13 апреля 2021 года назначен на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.

По данным сайта Минприроды, в подчинении Сергея Аноприенко находился департамент государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов, а также департамент международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды. Также замминистра курировал Рослесхоз и входил в правительственную комиссию по вопросам развития лесного комплекса в статусе ответственного секретаря. В 2022 году господин Аноприенко курировал борьбу с лесными пожарами в Сибири и, в частности, посещал охваченные огнем пригороды Омска, а затем был назначен координатором тушения лесных пожаров в Рязанской области, смог от которых достиг Москвы.

Кандидат в сенаторы должен соответствовать так называемому цензу оседлости, то есть проживать на территории региона, который он будет представлять в верхней палате, в течение 5 лет подряд или 20 лет в совокупности. При этом существует ряд исключений — например, для действующих парламентариев от этого субъекта, дипломатов, а также федеральных чиновников, чей классный чин соответствует генеральскому. В пресс-службе губернатора Рязанской области “Ъ” пояснили, что Сергей Аноприенко как раз попадает под последнее исключение, поскольку имеет классный чин действительного государственного советника РФ 1-го класса, который соответствует воинскому званию генерала армии.

Напомним, пост сенатора от исполнительной власти Рязанской области оставался вакантным с 11 декабря 2024 года, когда его досрочно покинул бывший губернатор, 53-летний Николай Любимов. Уже на следующий день он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Как сообщал “Ъ”, по версии следствия, на посту губернатора господин Любимов получал взятки в виде денег и иного имущества «за общее покровительство и попустительство по службе». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 250 млн руб.

Никто из крупных представителей рязанской элиты не хотел переходить в Совет федерации, опасаясь потери контроля над процессами на малой родине, считает политолог Ростислав Туровский: «Отсюда и кандидатура "варяга", что вполне типично для назначений сенаторов от исполнительной власти»,— говорит эксперт. Политолог Константин Калачев обращает внимание на хорошие отношения Сергея Аноприенко с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Григоренко и силовиками: «Кто-то даже не исключал, что он может стать министром». «Сергей Аноприенко — человек действительно заслуженный и в Совете федерации послужит государству со всей возможной эффективностью. Местные же кандидаты в больших раскладах не участвуют и таким весом не обладают»,— резюмирует господин Калачев.

Андрей Прах