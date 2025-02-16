Президент ОАЭ встретился с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Как сообщила пресс-служба российского правительства, они обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и ОАЭ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Первый вице-премьер рассказал президенту ОАЭ о российских экспонатах на международной выставке оборонной промышленности IDEX-2025, где Россия представит продукцию 40 компаний. Также обсуждались наращивание туристических обменов и проведение в 2025 году в Эмиратах второго международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

По данным эмиратского издания WAM, господин Мантуров передал президенту ОАЭ послание президента России Владимира Путина, пожелав дальнейшего прогресса Арабским Эмиратам. В свою очередь, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросил Дениса Мантурова передать российскому президенту приветствия и «пожелания дальнейшего развития и процветания его стране и народу».

В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в ОАЭ с эмиратским коллегой Абдуллой бен Зайдом Аль Нахайяном. В ходе встречи министры обсудили ситуацию в Сирии и Ливане, а также сотрудничество в культурной и экономической областях.

Подробнее об отношениях Москвы с монархиями Залива — в материале «Ъ» «У России со странами Персидского залива совет да сотрудничество».