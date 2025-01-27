Главы МИДов РФ и ОАЭ обсудили ситуацию в Сирии и Ливане

Министры иностранных дел России и ОАЭ Сергей Лавров и шейх Абдалла бен Зайд Аль Нахайян обсудили ситуацию в Сирии и Ливане в ходе телефонных переговоров сегодня, 27 января, передает эмиратское информационное агентство WAM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдалла бен Зайд Аль Нахайян и Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян и Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В ходе сегодняшнего телефонного разговора стороны обсудили текущие региональные события, в частности ситуацию в Сирии и Ливане»,— говорится в сообщении агентства.

В ходе беседы министры также затронули ряд стратегических вопросов, касающихся двухсторонних отношений двух стран. Дипломаты уделили особое внимание сотрудничеству в культурной и экономической областях, передает агентство.

Подробнее об отношениях Москвы с арабскими государствами — в публикации «Ъ» «У России со странами Персидского залива совет да сотрудничество».

Анастасия Домбицкая