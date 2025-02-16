Успех DeepSeek привлек на китайский фондовый рынок $1,3 трлн новых средств

По данным экспертов, опрошенных Bloomberg, популярность китайской нейросети DeepSeek, о которой стало широко известно в конце января, привела к резкому наплыву инвесторов на фондовый рынок Китая, прежде всего в акции китайских компаний технологического сектора. Сообщается, что за последний месяц китайский рынок привлек в общей сложности $1,3 трлн новых средств от инвесторов, в том числе от крупных хедж-фондов.

Также сообщается, что за аналогичный период индийский фондовый рынок испытал отток средств на сумму около $720 млрд. Это позволило экспертам предположить, что часть инвесторов предпочла переложиться из индийских ценных бумаг в китайские из-за взлета популярности DeepSeek. «Эта нейросеть показала, что в Китае на самом деле есть компании, которые формируют жизненно важную часть всей ИИ-экосистемы»,— цитирует Bloomberg аналитика по азиатским рынкам в инвесткомпании Eastspring Investments Кена Вонга.

Евгений Хвостик