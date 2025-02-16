В СПбГУ появилась памятная доска в честь Ленина, Путина и Медведева

В стенах Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной известным выпускникам вуза — лидеру большевиков Владимиру Ульянову (Ленину), действующему президенту РФ Владимиру Путину и заместителю председателя Совета Безопасности России и бывшему главе государства Дмитрию Медведеву. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Алексея Корабельникова Фото: Telegram-канал вице-губернатора Алексея Корабельникова

«Уже более 100 лет СПбГУ сохраняет традицию установки памятных досок. Первая была посвящена универсанту Николаю Гоголю. Сегодня она находится в Научной библиотеке имени Горького»,— напомнили в СПбГУ.

На памятной доске прописаны должности Владимира Ленина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева в качестве глав государства. Также в скобках указаны годы официального окончания ими обучения — 1892, 1975 и 1987 соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГА согласовал облик будущего кампуса СПбГУ в Пушкинском районе.

Дарья Астанина