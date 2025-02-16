Сбербанк требует с супруги пермского аптекаря 1,5 млрд рублей

Арбитражный суд Пермского края принял заявление ПАО «Сбербанк» о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве Лидии Шавриной. Должница является супругой обанкротившегося совладельца сети пермских аптек Николая Шаврина. Согласно определению суда, общая сумма требований Сбербанка к госпоже Шавриной составляет 1,5 млрд руб. основного долга и 20,3 млн руб. финансовых санкций. В качестве третьего лица по делу привлечено ООО «Годовалов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно картотеке суда, Лидия Шаврина в общей долевой собственности имеет три объекта недвижимого имущества, включая жилое помещение площадью 222,2 кв. м на ул. Кировоградской, 48, земельный участок площадью 7,2 тыс. кв. м на ул. Кировоградской, 52, а также жилое помещение площадью 85,2 кв. м, расположенное в городе Красноуфимске Свердловской области.

Напомним, в прошлом году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптеки от склада») было признано банкротом, а сеть свернула деятельность. Ее учредители — пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин также объявили себя банкротами. Сами они добровольно признали за собой долги на сумму свыше 4 млрд руб.