США попросили Евросоюз предоставить гарантии Украине

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что США обратились к Евросоюзу с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности. Агентство Reuters ранее писало, что Вашингтон направил документ с вопросами о том, какую помощь могла бы предоставить Европа в рамках урегулирования конфликта на Украине.

«Американцы предоставили европейцам вопросник о том, что было бы возможно. Это заставит европейцев задуматься, а затем ЕС решит, отвечать ли им на вопросы анкеты самостоятельно или сообща»,— сказал Александр Стубб Reuters.

Госдепартамент США заявила агентству, что Вашингтон «дал понять, что мы ждем инициативы со стороны ЕС в создании прочной структуры безопасности». Собеседник Reuters уточнил, что идея документа заключается в том, чтобы увидеть, как союзники США видят возможные рамки переговоров по завершению конфликта на Украине. По его словам, в документе указаны шесть вопросов.

Пентагон заявлял, что добиться мира можно только путем предоставления «надежных гарантий, гарантий того, что война не начнется снова». Глава ведомства Пит Хегсет говорил, что они должны быть подкреплены «боеспособными европейскими или неевропейскими военными», поскольку членство Украины в НАТО, по его словам, не выглядит реалистичным исходом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Звонок (не)другу».