В Ярославле запустили движение новых трамваев

В Ярославле 15 февраля возобновили трамвайное движение в Дзержинском районе. На маршрут №6К вышли четыре новых вагона, сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что новые трамваи, произведенные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, будут ходить от Ярославского моторного завода до разворотного кольца на улице Блюхера. 5,5 км трамвай будет ехать по обновленной сети с новыми остановочными павильонами, оборудованными сенсорными панно. Первым пассажиром трамвая стал губернатор Михаил Евраев.

«Уверен, жители оценят плавность хода, удобство салона, системы информирования. Таким и должен быть городской транспорт, и мы продолжим работу по его модернизации. Я хотел бы поблагодарить своих коллег из «Мовисты», что мы такой крупный проект вместе с ними делаем. Только 10 регионов вошли в проект, и не у всех регионов получается его реализовывать. А у нас получается», — прокомментировал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках концессионного соглашения между областным правительством и ООО «Мовиста Регионы Ярославль» заменят все трамвайные рельсы, вагоны, пройдет реконструкция двух путепроводов и депо.

«Это знаковое событие для города Ярославля, потому что мы все хотим видеть результаты своего труда. На линию будет выходить 4 трамвая, пятый будет в резерве. Мы уже поставили 27 трамваев, еще 20 будут в городе до конца марта. Таким образом, мы раньше срока выполним все свои обязательства по поставке подвижного состава»,— сказал гендиректор «Группы Мовиста» Алексей Зотов.

Жители подтвердили важность трамвая для Дзержинского района и отметили удобство новых вагонов. С ними пообщался заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Борис Лоран.

«Я задал вопросы пассажирам, они счастливы, что могут прокатиться на комфортном современном трамвае. Пообщался также с вагоновожатой, которая в шоке. Она в космическом корабле находится. Я вижу пример реального рабочего ответственного взаимодействия исполнителя-концессионера и региона. Можно играть в пинг-понг и перекладывать ответственность, а тут люди дела решают вопросы и получают результат», — сказал господин Лоран.

Работы по модернизации трамвайного движения в Ярославле продолжатся.

Все трамваи низкопольные и оборудованы откидными аппарелями для маломобильных пассажиров. Вагоны оснащены видеокамерами, медиапанелями, валидаторами и USB-зарядками. В салоне и на водительском месте предусмотрены системы климат-контроля. Вместимость одного трамвая составляет 170 человек, предусмотрено 32 места для сидения пассажиров.

Алла Чижова