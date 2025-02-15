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Хоккеисты «Лады» прервали серию неудач в КХЛ, победив на выезде «Барыс»

В субботу, 15 февраля, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тольяттинская «Лада» в Астане сыграла с местным «Барысом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:4.

«Лада» прервала серию из десяти поражений подряд в КХЛ. В составе победителей дважды отличился Никита Михайлов, еще по одной шайбе на счету Алексея Ожгихина и Дмитрия Кугрышева. Последний набрал 400-е очко (165 голов и 235 передач) в 816 матчах в КХЛ.

Тольяттинский коллектив с 44 баллами занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» ее замыкает, набрав 29 очков.

Андрей Сазонов

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