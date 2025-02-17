Родительское собрание на ПОЛИЭФ: взгляд родителей на перспективы для молодежи

На предприятии ПОЛИЭФ прошло необычное родительское собрание для родителей учеников 8-9 классов школ Благовещенского района. Это мероприятие стало отличной возможностью не только ознакомиться с деятельностью предприятия, но и понять, какие перспективы открываются для молодежи в рамках сотрудничества с компанией СИБУР.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Родителям провели экскурсию по производственным помещениям и административному корпусу, где они познакомились с условиями работы на предприятии. Лидер Молодежного движения ПОЛИЭФ Максим Баширов рассказал о современных технологиях и методах, которые применяются в процессе производства, и подчеркнул важность строгого соблюдения стандартов безопасности, которые являются приоритетными в компании.

Особый интерес родителей вызвали программы развития для молодежи. Представители службы директора по управлению персоналом предприятия поделились информацией о стажировках, конкурсах и образовательных проектах, которые помогают школьникам и студентам найти свой профессиональный путь и получить ценный практический опыт.

Такой формат взаимодействия позволил родителям, чьи дети уже сейчас определяются с выбором профессионального пути, ближе познакомиться с нефтехимией и рассматривать промышленную сферу как перспективное направление карьеры. Участники встречи отметили высокий уровень организации рабочего процесса и были впечатлены возможностями, которые предлагает компания.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Ольга Рахматуллина: Благодарим организаторов экскурсии за возможность увидеть работу предприятия своими глазами, за доброжелательность и компетентность. На все интересующие нас вопросы были даны грамотные и полные ответы. Предприятие работает на перспективу. Отличная команда, увлеченных своим делом сотрудников.

Луиза Иманаева: Было интересно и познавательно! Даже самой захотелось работать в таком современном и дружелюбном коллективе! Чувствуется забота о работниках. Присутствует и комната психологической разгрузки, оснащённая массажными креслами для расслабления, где каждый может отдохнуть, получить консультацию профессионального психолога, выпить кислородный коктейль. Есть уютная столовая. И даже есть целый тренажёрный зал, где проходят занятия с профессиональным тренером. Предприятие движется в ногу со временем. Солнечные панели – как один из элементов экологичности, современное оснащение техникой. А самое главное, можно развиваться и расти в карьере. Учиться и обучать!

Родители отметили, что такой формат встреч дает возможность не только расширить кругозор школьников, но и вовлечь их в образовательные программы, которые помогут им сделать осознанный выбор профессии.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Материал предоставлен АО «ПОЛИЭФ»