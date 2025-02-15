«Парфюмер» Зюскинда, криптография и тайна Тунгусского метеорита

На следующей неделе в Нижнем Новгороде откроются выставки живописи, графики и медиаарта, пройдут концерты классической музыки, лекции об истории джаза, Тунгусском метеорите и философии Канта. ТЮЗ примет гастроли московского Современного театра мюзикла и представит собственную премьеру. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетительница выставки Павла Рыбакова «Хроники старого города»

Фото: НГХМ Посетительница выставки Павла Рыбакова «Хроники старого города»

Фото: НГХМ

13 февраля в Доме губернатора в кремле открылась выставка графики заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России Павла Рыбакова «Хроники старого города». Проект приурочен к 80-летнему юбилею автора. В экспозицию вошли более 40 произведений — от ранних работ 1970-х годов до выполненных за прошедший год. Выставка открыта до 19 марта. Посетить ее можно по единому билету в корпус. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

15 февраля в Пакгаузах на Стрелке прозвучит вокальная музыка немецких романтиков. «Любовь поэта» Шумана на стихи Гейне и «Зимний путь» Шуберта на стихи Мюллера исполнят солист Мариинского театра Сергей Скороходов (тенор) и пианист и дирижер Иван Рудин. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 1,3 до 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители выставки «Вячеслав Грачев: монолог»

Фото: НГХМ Посетители выставки «Вячеслав Грачев: монолог»

Фото: НГХМ

15 февраля в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открылась выставка нижегородского живописца Вячеслава Грачева, приуроченная к 50-летию творческой деятельности художника. В экспозиции собрано около 100 живописных работ в жанрах тематическая картина и натюрморт. Посетить выставку можно до середины марта по единому билету в корпус. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

16 февраля в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице состоится коллажный мастер-класс на тему кино. Сначала участникам расскажут об этой технике, а затем помогут сделать собственный коллаж в форме телевизора и заламинировать его. Начало в 16:00, билет стоит 1,3 тыс. руб.

16 февраля в Пакгаузе на Стрелке пройдет концерт «Мандрагора». В программу вошли сочинения, крайне редко звучащие на российской сцене. Солисты Ольга Волкова (скрипка) и Владимир Куклев (тенор) и оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Федора Леднева исполнят «Симфонию №22» Мечислава Вайнберга, балет-пантомиму Кароля Шимановского «Мандрагора» к пьесе Мольера «Мещанин во дворянстве» и его же «Концерт для скрипки с оркестром №1». Выступление начнется в 17:00, в продаже остались билеты от 800 руб. до 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

18 февраля в Арсенале в кремле пройдет лекция музыкального журналиста и историка джаза Светланы Кукиной «Горький. Нижний. Джазовый». Слушателям расскажут, в каких районах города в разное время звучал джаз, как иностранные джазмены попадали в закрытый город и почему нижегородская история джаза на четыре года дольше российской. Начало в 18:00. Вход свободный, по регистрации.

18 февраля в Парке науки ННГУ на улице Ульянова состоится лекция «Деконструкция и реконструкция кантианской эстетики в теории кино». Киновед Валерий Акимов расскажет, что может дать философия Иммануила Канта теории кино в наше время. Лекция начнется в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль Современного театра мюзикла «Парфюмер»

Фото: Татьяна Воронина Спектакль Современного театра мюзикла «Парфюмер»

Фото: Татьяна Воронина

18 февраля в Театре юного зрителя на улице Горького — гастроли Современного театра мюзикла (Москва). Артисты покажут спектакль на основе романа немецкого писателя Патрика Зюскинда «Парфюмер». Это история сироты Жана-Батиста Гренуя, совершившего серию убийств для создания идеальных духов. Спектакль начнется в 19:00. Билеты — от 2,5 до 6 тыс. руб.

19 февраля в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» пройдет лекция «На пути к разгадке тайны Тунгусского метеорита». Автор лекции, преподаватель Мининского университета Алексей Киселев дважды участвовал в экспедициях к эпицентру Тунгусской катастрофы. Он утверждает, что собрал доказательную базу для разрабатываемой им гипотезы о существовании затопленного болотом метеоритного кратера. Лекция начнется в 20:00. Посетить ее можно бесплатно, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альфонс Мария Муха. Серия «Времена года» (1896)

Фото: Пушкинский музей Альфонс Мария Муха. Серия «Времена года» (1896)

Фото: Пушкинский музей

20 февраля в Арсенале пройдет лекция культуролога Риммы Газе «Альфонс Муха. Калейдоскоп модерна». Она расскажет о мастере театральной и рекламной афиши и характерных чертах его творчества. Лекция начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

20 февраля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко пройдет мероприятие «ИЦАЭ OPEN: мир науки, криптографии и загадок». В первой части — интерактив, где участникам предстоит расшифровать образы знаменитых сыщиков, чьи личности были скрыты с помощью алгоритмов нейросети. Затем стажер-исследователь Международной лаборатории динамических систем и приложений НИУ ВШЭ Юлия Петрова прочитает лекцию «Криптография: искусство защиты информации». В конце мероприятия участников ждет игра «Дело №001: кража молодого Солнца»: команды будут работать над раскрытием загадочного инцидента. Начало в 18:00, для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка NONOTAK «Light isolation»

Фото: «Цех» Выставка NONOTAK «Light isolation»

Фото: «Цех»

21 февраля в арт-пространстве «Цех» на Варварской улице откроется выставка «Light isolation» от французско-японского дуэта медиаартистов NONOTAK. Художник-визуалист Ноэми Шипфер и архитектор-музыкант Таками Накамото представят работы, которые отражают способность света изменять окружающую среду и формировать ощущение реальности. Выставка будет работать до 13 апреля. Обычный билет стоит 500 руб., детский (7-13 лет) — 300 руб., пенсионный — 250 руб.

21 февраля в ТЮЗе на улице Горького — премьера спектакля «Басни Крылова. Кулинарное шоу». Артисты в образе поварят испекут «крыловские» блины, читая басни и рассказывая об их авторе. Спектакль начнется в 12:00, билет стоит 500 руб.

Какие выставки продолжают работу До 23 февраля в Арсенале в кремле открыта выставка «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века», до 23 марта — «Хрупкость». До 23 февраля в «Рекорде» на улице Пискунова открыты выставки «Игра в бирюльки, папачему и пр. вопросы жизни, вселенной и всего такого» Сони Радостиной и «Разные дороги» Сергея Ледкова. До 28 февраля в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной работает выставочный проект «Триумф атомной цивилизации». До 28 февраля в Доме архитектора на Верхневолжской набережной открыта выставка «Пепел». До 2 марта в галерее Futuro на Рождественской улице открыта выставка петербургской художницы Александры Гарт «Однажды печаль закончится». До 10 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники». До 16 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Александр Родченко. Революция в фотографии». До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес». До 16 марта в Доме губернатора в кремле открыта выставка «Художник "сурового" стиля. Виктор Иванов». До 16 марта в «Терминале А» открыта выставка нижегородской художницы Куты «Падаю». До 19 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка графики Павла Рыбакова «Хроники старого города». До 6 апреля в «Терминале А» открыта выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone».

Подготовила Елена Ковалева