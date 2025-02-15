Во время ДТП в Тукаевском районе Татарстана погиб пешеход

14 февраля в Тукаевском районе республики случилось ДТП, в котором водитель за рулем автомобиля «ГАЗель» сбил пешехода. В результате происшествия пешеход погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

В ведомстве отмечают, что всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать осторожность, особенно в темное время суток.

Пешеходы должны использовать светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге, а водители обязаны проявлять максимальную внимательность и строго соблюдать установленный скоростной режим.

Артём Дергунов