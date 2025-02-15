Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во время ДТП в Тукаевском районе Татарстана погиб пешеход

14 февраля в Тукаевском районе республики случилось ДТП, в котором водитель за рулем автомобиля «ГАЗель» сбил пешехода. В результате происшествия пешеход погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

В ведомстве отмечают, что всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать осторожность, особенно в темное время суток.

Пешеходы должны использовать светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге, а водители обязаны проявлять максимальную внимательность и строго соблюдать установленный скоростной режим.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...