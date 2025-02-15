Казань вошла в список городов для бюджетного отдыха в марте

Казань вошла в перечень городов, куда можно отправиться для недорогого отдыха в марте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Стоимость авиабилета в Казань в одну сторону на одного человека оценивается в 8,3 тыс. руб., сутки проживания в отеле обойдутся в 3,5 тыс. руб.

Возглавил же список самых бюджетных городов для отдыха в марте Псков. Авиаперелет в одну сторону обойдется в 5 тыс. руб., а сутки проживания в гостинице — в 2,4 тыс. руб.

Артём Дергунов