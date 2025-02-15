Белый дом ограничил доступ журналистов AP в Овальный кабинет

Замруководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович сообщил, что администрация президента США ограничила доступ журналистов Associated Press (AP) в Овальный кабинет и на борт президентского самолета. По его словам, агентство «сеет рознь» и «привержено распространять дезинформацию».

«Associated Press продолжает игнорировать законное изменение географического названия Американского залива. Это решение не только вносит раскол, но и обнажает приверженность Associated Press к дезинформации»,— написал Тейлор Бадович в соцсети X.

12 февраля AP сообщило, что журналистам агентства запретили посещать Белый дом из-за решения редакции не использовать новое название Мексиканского залива. Там добавили, что решение Белого дома нарушает Первую поправку к Конституции США о свободе слова и печати. Тейлор Бадович в своем посте написал, что поправка «не гарантирует привилегии по беспрепятственному доступу» в Овальный кабинет и на борт самолета президента.

25 января по поручению президента США Дональда Трампа Мексиканский залив переименовали в Американский, а пик Денали на Аляске — в пик Мак-Кинли. По его словам, такие изменения подтверждают приверженность США сохранению наследия страны.