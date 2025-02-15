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Коммерсантъ FM
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Минздрав хочет изменить правила прикрепления к поликлиникам

Министерство здравоохранения предложило распространить по всей России возможность прикрепляться к поликлинике через «Госуслуги». В 2022 году услуга стала доступна для жителей 29 регионов.

Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов правовых актов. Если документ утвердят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно проекту приказа, возможность подать заявление в бумажном виде при личном обращении в поликлинику сохранится. Заявление, поданное через «Госуслуги», будет заверяться неквалифицированной электронной подписью. Для онлайн-прикрепления к поликлинике необходимо предоставить данные паспорта, номер полиса ОМС и СНИЛС.

В 2022 году Минцифры, которое запустило сервис онлайн-прикрепления к поликлинике совместно с Минздравом, уточняло, что сменить медицинское учреждение в своем регионе можно раз в год. При переезде в другой регион или ликвидации страховой компании ограничение не действует.

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