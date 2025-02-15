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Коммерсантъ FM
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Велогонщица Бурлакова стала чемпионкой Европы

Россиянка Яна Бурлакова заняла первое место на чемпионате Европы по велоспорту на треке в спринте. Еще одна российская велогонщица Алина Лысенко выиграла бронзовую медаль.

Второе место заняла Риан Эдмундс из Великобритании. Бурлакова проиграла первый финальный заезд, но сумела опередить соперницу в двух последующих. Чемпионат проходит в Бельгии.

24-летняя Яна Бурлакова в 2024 году стала чемпионкой мира в гите. В 2021-м она получила серебро и бронзу на чемпионате мира, а также три бронзовых медали на чемпионате Европы.

Алине Лысенко 21 год. Бронзовая медаль стала для нее первой на чемпионатах Европы. В декабре 2024-го победила в общем спринтерском зачете Лиги чемпионов.

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