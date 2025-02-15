Со сдержанным оптимизмом

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа думские партии осторожно оценивают перспективы российско-американских переговоров, хотя и не скрывают удовлетворения их началом. Спешить с рассуждениями о долгосрочных перспективах не следует, настаивают все партийцы, а некоторые еще и напоминают о традиционно недружественных устремлениях американских коллег. По выражению представителей «Единой России», ситуация стремится к нормализации, но говорить о том, что процесс принял необратимый характер, пока рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Процесс переговоров в любом случае будет непростым, указал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в четверг, 13 февраля. Позицию Владимира Путина с требованием мира, который гарантирует безопасность на десятилетия вперед, лидер Компартии разделяет, однако опасается, что «если останется кусок Украины», то из-под Харькова на Россию «будут нацелены очередные изделия». «Поэтому мы с первого дня выступали за максимальную мобилизацию ресурсов, за то, чтобы наша наука продолжала изобретать!» — подчеркнул коммунист.

Устремления новой американской администрации остаются экспансионистскими, но нацелены на другие географические рубежи, рассуждал господин Зюганов, и «в этой связи Европа им особо не нужна — пусть воюют на восточном фронте, а дальше — что получится». При этом «американцы уважают только умных, сильных, волевых и успешных», отметил лидер КПРФ, поэтому, «чтобы вести переговоры, надо и положить наши аргументы: они вполне весомые и достойные».

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий также призывает не спешить с рассуждениями о «серьезных субстантивных сдвигах» в диалоге Москвы и Вашингтона. «Слишком тяжелое наследие оставила администрация Байдена»,— посетовал политик в Telegram-канале. Тем не менее главы государств четко обозначили «путь к выходу из тупика», что прежде всего говорит о «роли и масштабе личностей в истории», настаивает либерал-демократ. «Дальнейшие результаты могут быть достигнуты на встречах, договоренность о которых также была подтверждена в ходе разговора»,— полагает Леонид Слуцкий.

Говорить о восстановлении отношений с США рано, уверен председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, но сам факт разговора «дает надежду», что «определенное взаимопонимание» уже достигнуто. Не исключено, что это пролог «больших договоренностей, и не только по Украине», предположил эсер в разговоре с “Ъ”, но, так или иначе, случившееся — «большая дипломатическая победа президента России». «Байден наотрез отказывался обсуждать пути выхода из кризиса, мечтал победил Россию силой, но сила русского оружия и его успехи на поле боя показали бесперспективность такого подхода»,— отметил господин Миронов.

Нового лидера США, вероятно, больше волнует «то, как вернуть американские деньги, чем заключение прочного мира на Украине», рассуждает справоросс: «Он прагматик и будет отстаивать свои интересы, что он и не скрывает». Позитивные сигналы вроде обмена заключенными, как и риторику американского президента, «переоценивать не стоит», настаивает эсер. «То, что Трамп что-то там приятное нам говорит, то не стоит уши развешивать — ухо надо держать востро, и Владимир Путин это умеет! Трамп всегда мягко стелет, да жестко спать»,— предупреждает Сергей Миронов.

Как бы то ни было, беседа двух президентов поселила в сердцах миллионов людей «робкую надежду, что СВО может закончиться в ближайшем будущем», полагает председатель «Новых людей» (НЛ) Алексей Нечаев. Господин Нечаев предлагает уже сейчас задуматься о новых рабочих местах (с прицелом на технологические отрасли) для ветеранов СВО, поддержке отечественного бизнеса на фоне потенциального возвращения западных товаров на российский рынок, а также «по-новому посмотреть на социальную политику». «За время СВО люди убедились, что у России есть деньги,— указал лидер НЛ.— А победы нужны и в медицине, и в образовании, и в ЖКХ, на это и нужно будет тратить освободившиеся деньги — вместо того, чтобы прятать их в новую кубышку». Мир не наступит завтра, резюмирует Алексей Нечаев, но обязательно придет, и к нему нужно быть готовыми, «чтобы послевоенные годы точно стали временем развития».

Один из основных спикеров «Единой России» по международной политике заместитель председателя профильного комитета Совета федерации Андрей Климов в разговоре с “Ъ” отметил, что сейчас ситуация принимает ровно такой ход, которого и хотели и ради которого работали он и его коллеги. По его оценке, и в Вашингтоне, и в Москве были люди, которые понимали, к какой «грани мы подходим». В целом он характеризует нынешнее состояние как «возвращение к нормальности». Он также акцентировал внимание на том, что Россия не отказывается от принципов, оглашенных Владимиром Путиным, и что для Дональда Трампа идущая «гибридная война» не «его война». В то же время он отмечает, что нынешний момент очень опасный с точки зрения того, что многие силы могут пожелать помешать развернувшимся процессам. «Шансы (на разрешение конфликта.— “Ъ”) повышаются. Но говорить о том, что процесс принял устойчивый необратимый характер, я бы поостерегся. Это следующий шаг»,— резюмирует сенатор.

Григорий Лейба, Андрей Винокуров