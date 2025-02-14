Аль Бано: «концерт мира» может состояться в Москве уже в августе

Популярный итальянский эстрадный певец Аль Бано получил приглашение от знакомого импресарио из Москвы выступить «на концерте мира» на Красной площади. Об этом сам 81-летний исполнитель рассказал сегодня в интервью итальянскому агентству Ansa.

«Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России, который организовывал мои четыре выступления перед Путиным. Он сказал мне быть готовыми "к концу августа или началу сентября, потому что мы будем организовывать концерт мира"»,— сказал певец агентству Ansa. По его словам, «судя по новостям, которые мы все видели, что Путин и Трамп поговорили, значит, что-то произошло и что-то произойдет». Певец уверен, что его импресарио в России не ошибается, «так как он никогда не допускал ошибок за все время наших рабочих отношений, и сейчас будет так же». «Концерт мира пройдет на Красной площади. И это прекрасные новости»,— заявил он.

Как отмечает газета Corriere della Sera, Аль Бано впервые выступил в СССР еще в 1984 году и в последующие годы неоднократно приезжал в Россию. По версии издания, он пять раз встречался с Владимиром Путиным и, хотя в последние шесть лет не бывал в России, его связь со страной остается прочной.

Алена Миклашевская