Во Внуково задержали американца с каннабисом в мармеладе

Гражданин США был задержан в московском аэропорту Внуково 7 февраля, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). В багаже 28-летнего пассажира нашли мармелад, в котором содержались каннабиноиды — действующие вещества марихуаны. Мужчина арестован.

«Мужчина прибыл из Стамбула. Во время прохождения таможенного контроля один из его чемоданов обозначила служебная овчарка по кличке Эврика»,— говорится в сообщении пресс-службы (цитата по «Интерфаксу»).

В отношении американца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.