Практика ограничения продажи алкоголя

В 2006 году в Москве и Подмосковье, а затем в других регионах были введены запреты на продажу крепких спиртных напитков в розничных магазинах в ночное время. В 2011 году запрет на торговлю любым алкоголем, включая пиво, с 23:00 до 8:00 по местному времени стал действовать на федеральном уровне.

В 2016–2017 годах в ряде регионов ограничили работу «наливаек» (кафе, которые днем работают как заведения общепита, а по ночам продают алкоголь как розничный магазин). В частности, их работа в жилых домах была запрещена в Амурской, Томской, Тульской областях и Краснодарском крае.

В 2020 году в РФ вступил в силу закон, наделивший власти регионов полномочиями ограничивать розничную продажу алкоголя в заведениях общепита, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ограничения не касались заведений с площадью зала более 20 кв. м. Летом того же года продажа алкоголя в маленьких кафе в жилых домах была запрещена в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области.

В 2024 году вступил в силу закон, который наделил регионы правом ограничивать время розничной продажи алкоголя в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Регионы также получили право запрещать «наливайкам» продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки.