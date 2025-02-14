«Новый паспорт установил неоднозначные требования к режиму охраны»

Минприроды Кубани приняло решение открывать проран (канал) между Суджукской лагуной (озером Соленым) и Черным морем вручную «по мере необходимости», утвердив новый паспорт памятника природы. Три года назад суд обязал ведомство расширить проран до 30 метров и обеспечить свободную циркуляцию воды в лагуне. Несмотря на решение суда, проран большую часть времени остается закрытым. Юрист и основатель Бюро экологического комплаенса Futur Полина Позднякова объяснила «Ъ-Новороссийск», почему так происходит.

Полина Позднякова

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«“Суджукская лагуна” с 1983 года является памятником природы регионального значения. Она играет важную роль для зимовки птиц и размножения рыбы. Лагуна соединена с Черным морем через проран (канал), который необходим для водообмена и роста рыбы, но часто засыпается морской галькой, что мешает проходу рыбы, играет на руку браконьерам, ухудшает состояние экосистемы из-за застоя воды и пр. С 2019 года местные жители вместо властей лопатами открывают проран.

В 2020-2022 годах суды нескольких инстанций по иску природоохранного прокурора поддержали действия активистов, указывая, что закрытый проран вреден для экосистемы. На министерство природных ресурсов края была возложена обязанность обеспечить постоянную свободную циркуляцию воды в лагуне с помощью прорана, ширина которого должна быть не менее 30 метров. Минприроды края решило провести научное исследование лагуны до конца 2023 года, что задерживало выполнение решения суда.

В начале февраля минприроды Краснодарского края приняло новый паспорт ООПТ “Суджукская лагуна”. В новом паспорте установлено, что открытие прорана необходимо осуществлять по мере его занесения галькой ручным или механизированным способами, при этом периодичность таких работ определяется “возникновением штормовых явлений на море”. Следовательно, четкая обязанность поддерживать проран в открытом состоянии круглогодично прямо не установлена. В то же время ширина прорана при такой расчистке в 5-6 раз меньше, указанной в судебных решениях (вместо 30 метров 5,5 — 10 метров).

Дело Суджукской лагуны — это иллюстрация возможностей влияния граждан на принятие решений в сфере охраны окружающей среды, которые устанавливает существующее экологическое законодательство.

Нередко гражданские активисты и волонтеры раньше всех реагируют на происходящие нарушения, ухудшение состояния природных объектов и экосистем. Но, как правило, непосредственное решение вопроса находится в компетенции публичной власти. При этом действенных правовых институтов, которые позволяли бы оперативно взаимодействовать власти и обществу для сохранения природной среды, поддержания ее в благоприятном состоянии, катастрофически не хватает. Существующие каналы коммуникации (общественные обсуждения и слушания, возможность направлять обращения, получить статус общественного инспектора и пр.), к сожалению, далеко не всегда позволяют привлечь внимание к проблемам и добиться ее решения».