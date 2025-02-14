Для ОГЭ И ЕГЭ прописали границы проверяемого

С 1 сентября 2025 года содержание федеральных образовательных программ законодательно синхронизировано с общим и единым госэкзаменами (ОГЭ и ЕГЭ). Каждый школьный предмет получил конкретный список элементов, знание которых может быть проверено в ходе выпускных испытаний. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

В документе также прописано поурочное планирование для каждой учебной дисциплины. При этом школы могут самостоятельно распоряжаться часами резервных уроков и составлять график проверочных работ. Однако приказ ограничивает объем контрольных и практических работ (в том числе всероссийских): их количество не должно превышать 10% от всего учебного времени. Также министерство указывает, какие конкретно знания и навыки школьников должны проверяться в ходе федеральных и региональных процедур оценки качества образования. Как указано в документе, это сделано «в целях сокращения нагрузки на обучающихся».

Напомним, в апреле 2024 года Владимир Путин поручил правительству сбалансировать нагрузку на школьников. Сделать это предлагалось за счет сокращения времени на выполнение домашнего задания, усиления межпредметных связей, синхронизации вопросов ГИА с образовательными программами и уменьшения проверочных работ. Минпросвещения должно было отчитаться о формировании «гармоничной, сбалансированной и результативной» нагрузки на школьников до 1 декабря прошлого года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Облегчение — мать учения».

Полина Ячменникова