Reuters: Вэнс и Лэмми считают, что Зеленский должен участвовать в переговорах

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Вэнс считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен участвовать в любых мирных переговорах по Украине. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства заявил в пятницу в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы разделяем мнение о том, что необходим прочный мир... пришли к согласию в том, что (Владимир.— "Ъ") Зеленский и украинцы должны участвовать в согласовании сделки»,— приводит слова господина Лэмми агентство Reuters.

Глава британского МИДа также выразил мнение, что стороны еще далеки от мирного урегулирования путем переговоров. «Нет ничего удивительного в том, что Дональд Трамп захотел поговорить с Владимиром Путиным и хотел поговорить с Владимиром Зеленским, но на данный момент это всего лишь переговоры»,— сказал он.

12 февраля между лидерами РФ и США состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились организовать личную встречу. Позднее Москва и Вашингтон начали формирование команд для возобновления двустороннего диалога и обсуждения украинского конфликта. 14 февраля Дональд Трамп анонсировал встречу по Украине на следующей неделе в Саудовской Аравии. По его словам, в ней примут участие в том числе представители Украины. Конкретную дату, а также состав участников встречи он не назвал.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».

Анастасия Домбицкая