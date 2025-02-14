МИД Финляндии призвал не обвинять РФ в инцидентах с кабелями в Балтийском море

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что инциденты с подводными кабелями в Балтийском море требуют проверки фактов и рационального подхода. Она призвала не обвинять во всех подобных случаях Россию.

«Что касается Балтийского моря. Мы всегда должны работать с фактами, потому что мы являемся странами, которые полагаются на верховенство закона. Поэтому мы должны также помнить, что нам следует подходить ко всему с холодной головой и не приписывать все России»,— сказала госпожа Валтонен на Мюнхенской конференции по безопасности.

В ноябре-декабре 2024 года сообщалось о повреждении энергокабеля EstLink 2, пролегающего между Эстонией и Финляндией, двух кабелей между Финляндией и Германией и Литвой и Швецией. Финские власти заявили, что среди прочих подводный кабель Estlink 2 был поврежден якорем танкера Eagle S, который, как утверждается, перевозил российскую нефть в обход санкций. Российская сторона причастность к инцидентам отрицает.

Подробнее — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Лусине Баласян