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Ярославский суд изъял у владельца здание бывшего молокозавода

Арбитражный суд Ярославской области решил изъять у ООО «Угличский сыродельно-молочный завод» объект культурного наследия «Богадельня (с 1914 г.-госпиталь)», расположенный на улице Мира, 15 в Мышкине. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Решение было принято на основании иска областной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН). В суде служба настаивала на том, что состояние исторического здания ухудшается, а собственник не предпринимает мер по его сохранению.

«Зафиксировано, что наблюдаются многочисленные утраты штукатурно-красочного слоя фасадов, утраты элементов декора, предполагаются деформации фундамента. На здании наблюдаются множественные трещины в несущих стенах, отсутствие над северными объемами здания части кровельного покрытия»,— приводится позиция истца.

Согласно открытым данным, раньше в здании располагался молокозавод. Как пояснил ответчик, сейчас оно не используется в производственной деятельности и не представляет коммерческого интереса. Возражений по иску Угличский сырзавод не заявил. Оценив доводы сторон, суд решил изъять объект с последующей продажей с публичных торгов.

Учредителем ООО «Угличский сыродельно-молочный завод» является ООО «Агриволга». Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Алла Чижова

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