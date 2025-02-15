Сегодня исполняется 70 лет поэту Тимуру Кибирову

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Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Тимур Кибиров

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Его поздравляет главный редактор журнала «Юность», писатель Сергей Шаргунов:

— Тимур Кибиров — поэт, у которого первозданное ощущение чуда неотделимо от жалости ко всему на свете. Чувство сострадания соединяет его музыку и мысль. С рождением, Тимур Юрьевич! Пусть ваш Моцарт продолжает глядеть вам вослед: «Будет, будет звук тончайший / По-над бездною лететь, / И во мраке глубочайшем / Луч легчайший будет петь!» Так и происходит в любые времена, если слово спасительно и волшебно. Долгой жизни вам и вашему дару.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»