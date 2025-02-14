Замглавы администрации губернатора покидает должность

Замглавы администрации губернатора Константин Лызов покидает должность в феврале. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, близкий к краевой власти, сегодня у господина Лызова последний рабочий день — с понедельника он в отпуске, из которого не вернется на прежнее место работы. По данным собеседника, предстоящий уход господина Лызова связан с переходом на другую работу, не связанную с работой в органах госвласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Лызов (справа)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Константин Лызов (справа)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Константин Лызов, возглавлявший Добрянский округ с 2011 года, в конце января 2023 года досрочно ушел в отставку в связи с переходом в администрацию губернатора. Там он занял должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления.