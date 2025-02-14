Минпросвещения: более 190 школ в России носят имена участников СВО

Более 10 тыс. школ носят имена российских героев, из них свыше 190 — герои боевых действий на Украине, сообщил замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания Минпросвещения Владимир Кикнадзе. По представленным им данным, 511 школ носят имена Героев России, более 2,5 тыс. школ — имена Героев СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

«124 школы носят имена героев боевых действий в Афганистане и почти 1 тыс. школ — имена героев Великой Отечественной войны»,— сообщил господин Кикнадзе на пресс-конференции, посвященной III Международному передвижному фестивалю «Кино на службе Отечеству» (цитата по ТАСС).

Он также указал на важность живых встреч с ветеранами боевых действий, которые проводятся в образовательных учреждениях и на площадках детских центров. «Конечно, во все школы и все ветераны постоянно приходить не смогут. И здесь, безусловно, важную роль играет кино»,— сказал господин Кикнадзе. По его словам, кино формирует историческую память, которая потом «будет служить инструментом защиты исторической правды».

С 2018 года в российских школах также проходит акция «Парта Героя» при поддержке «Единой России». В ее рамках на школьных партах размещают QR-код с ссылкой на официальный портал с информацией о россиянах, совершивших «доблестный поступок и проявивших личное мужество», говорится на сайте партии. С 2022 года Российское военно-историческое общество устанавливает мемориальные таблички на школы, где учились герои военной операции. По данным на конец января 2025 года, установлено 111 таких табличек в 40 регионах.

Полина Мотызлевская