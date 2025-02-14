Продажи Hermes в 2024 году выросли на 15%

Сегодня французский производитель товаров класса люкс компания Hermes Group сообщила о результатах своей деятельности за четвертый квартал и весь 2024 год. Общие продажи компании, известной в том числе сумками Birkin, за год составили €15,2 млрд, что на 15% больше, чем в 2023 году, и выше прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 11%. Чистая годовая прибыль достигла €4,6 млрд — это на 7% выше, чем годом ранее.

По итогам 2024 года Hermes удалось показать рост выручки во всех регионах мира, в которых она присутствует. Максимальный рост — на 109%, до €627 млн, отмечен на Ближнем Востоке. Минимальный — на 7,4%, до €6,6 млрд,— в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии). Во Франции продажи Hermes в прошлом году увеличились на 13,5%, в остальной Европе — на 19%, в Северной и Южной Америке рост составил 15,5%.

Руководство Hermes назвало результаты 2024 года выдающимися и объявило о выплате дополнительных дивидендов в €10 на акцию. Действительно, результаты компании весь прошлый год явно выделялись на общем слабом фоне, вызванном спадом спроса на люкс в Китае, от которого зависели многие премиальные бренды. Так, например, по итогам прошлого года продажи Gucci упали на 23%, а Burberry в прошлом году даже была вынуждена сменить генерального директора из-за падения продаж.

После публикации отчетности акции Hermes подорожали в цене на 2%.

Евгений Хвостик