В Самарской области на трассе Р-229 ограничат скорость из-за состояния моста

Ограничение скорости до 60 км/ч будет введено на трассе Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Самарской области. Речь идет об участке, на котором находится мост через овраг Чугунов. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Ограничение скорости на указанном участке в Самарской области будет введено с 17 февраля по 31 декабря 2025 года. Это связано с состоянием конструктивных элементов моста через овраг Чугунов. ФКУ «Поволжуправтодор» призывает автомобилистов планировать поездку с поправкой на введенное ограничение.

Георгий Портнов