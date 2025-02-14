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Коммерсантъ FM
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Акции Sony подскочили в цене на 11% после хорошей отчетности

Сегодня, 14 февраля, акции японской корпорации Sony выросли на 11%. Рост акций компании связан с хорошей отчетностью, которую она представила накануне. Ее выручка в третьем квартале выросла на 18%, до $28,7 млрд, а чистая прибыль — на 2,7%, до $2,4 млрд. Кроме того, Sony улучшила прогнозы на финансовый год в целом.

Хорошим показателям компании способствовал особенно сильный рост в игровом подразделении — его операционная прибыль увеличилась на 37%. Старший аналитик по технологической сфере в Японии инвестбанка Macquarie Capital Дэмиан Тон оптимистично оценивает перспективы подразделения на 2025 год. «У них хороший набор собственных проектов и значительное число запусков сторонних проектов, так что с учетом сокращения издержек в прошлом году я почти уверен, что у них будет хороший рост игрового подразделения в следующем финансовом году»,— отметил он.

Яна Рождественская

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